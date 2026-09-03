La Policía Cibernética de la SSC alertó sobre publicaciones y enlaces que ofrecen falsos “executors”, hacks y modificaciones para videojuegos de rol en línea, utilizados por ciberdelincuentes para distribuir malware.

Los archivos pueden contener programas capaces de robar contraseñas, cookies, cuentas y otros datos, además de permitir el acceso remoto a los equipos. Niñas, niños y adolescentes se encuentran entre los principales objetivos, debido a que son atraídos por herramientas que prometen ventajas o trucos para sus videojuegos.

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Policía Cibernética advierte sobre archivos que prometen ventajas en videojuegos; "hacks" contienen malware. (03/09/26) Foto: SSC

La SSC recomendó no descargar programas de sitios desconocidos, mantener actualizado el antivirus y sistema operativo, activar la autenticación multifactor y supervisar las descargas de menores.

Si se descargó un archivo sospechoso, pidió desconectar el equipo de internet, no volver a ejecutarlo, cambiar contraseñas desde otro dispositivo, revisar las sesiones activas y realizar un análisis de seguridad.

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