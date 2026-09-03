Actualmente la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), Préstamos Felices, conocida como Préstamo Feliz, enfrenta por lo menos 11 denuncias en Nuevo León por incumplimientos con inversionistas y acreedores por un monto global superior a los 2 mil 500 millones de pesos (mmdp).

Sin embargo, la sociedad en la que participan Sergio Elizondo, Fernando García Sada y Eduardo García Alanís también enfrenta procesos ante la justicia de Estados Unidos por el mismo caso, de acuerdo con información consultada por EL UNIVERSAL.

Según una petición presentada el 13 de junio de 2025 por el fondo CRC Liquid Strategies Fund ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, este fondo habría prestado cuatro mil millones de pesos entre 2017 y 2019 a Préstamo Feliz y su empresa relacionada Vales de Felicidad.

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Los recursos de este fondo provienen de los ahorros para el retiro de trabajadores públicos como cuerpos de bomberos y policías de distintas entidades de Estados Unidos. El esquema originalmente buscaba obtener intereses o rendimientos a través del pago de créditos que pasaban por un fideicomiso establecido entre CRC y Préstamo Feliz.

Sin embargo, desde diciembre de 2024 el dinero habría dejado de llegar al fideicomiso y con ello se interrumpieron los pagos a servidores públicos, los cuales eran administrados por CRC.

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Según los documentos presentados ante la justicia neoyorkina, Préstamo Feliz se apropió ilegalmente de 102 millones de dólares y su deuda al momento de presentar la demanda ascendía a 282 millones de dólares (mdd), incluyendo los intereses moratorios.

Este reclamo ante la justicia norteamericana se suma a los procedimientos presentados en distintas instancias de la justicia mexicana para reclamar que el daño al patrimonio de los ahorradores no quede sin ser compensado.

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Los socios de Happy Inc, donde se encuentra BanFeliz, la institución bancaria que se intenta vender a Grupo Klu, también tienen un adeudo con los peruanos Grupo APC, a quienes habrían adquirido el banco que operó en México con el nombre de Banco Forjadores.

Pese a todos estos adeudos y reclamos con la justicia, la venta de BanFeliz busca que los recursos se mantengan en manos privadas, sin hacer frente a las responsabilidades originadas por los fraudes financieros señalados.

Cabe mencionar que los compradores, Grupo Klu, encabezado por Alberto y Carlos Djemal, tienen en su historial una serie de cuestionamientos relacionados también con el uso fraudulento de recursos y advertencias por manejos deficientes en el sistema financiero.

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