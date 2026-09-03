Al encabezar la entrega de 59 viviendas en Santo Domingo, Azcapotzalco, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se comprometió a que en los próximos días, su administración logre reducir en un 50% los trámites para adquirir una vivienda pública en la Ciudad de México.

​Las viviendas entregadas este jueves cuentan con una superficie de 60 metros cuadrados y un costo de aproximadamente 900 mil pesos cada una, que la población pagará con créditos sin intereses y adaptados al ingresos de las familias.

“Aquí, en Santo Domingo, son 59 viviendas de 60 metros cuadrados; bellas, y que costaron alrededor de 900 mil pesos. Muy asequible, recordemos que: ¿cuánto nos costaría un departamento privado? A ver, díganme, ¿cuánto costaría? De 2 a 4 millones, ¿verdad? Aquí, 900 mil pesos. Y además, también es importante decir que el 20 por ciento de sus ingresos, se destina para el pago de las viviendas”, dijo.

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Acompañada por la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, y el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, la titular del ejecutivo local pidió a esta dependencia agilizar los procedimientos administrativos para acceder a vivienda en la capital.

“No queremos que la población tarde años y años en poder obtener una vivienda. Yo espero que en los próximos días podamos lograr ya disminuir al 50 por ciento, los trámites para adquirir una vivienda pública”, precisó.

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En su oportunidad, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz dio a conocer que el inmueble que se entregó este jueves se compró en 2018, y se trató de un predio de 918 metros cuadrados, en los que se logró una superficie de construcción de 4 mil 490 metros cuadrados.

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En total, se hicieron 59 departamentos y 37 cajones de estacionamiento.

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“Los departamentos tienen, la mayoría, un metraje de 60 metros cuadrados y algunos un poco más pequeños de 55, 53 metros cuadrados, una pequeña franja, pero el promedio es de 59 metros cuadrados”, indicó.

LL