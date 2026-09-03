La plataforma de comunicación en tiempo real Discord, utilizada para compartir texto, voz, video y archivos multimedia, habría sido el escenario donde un adolescente de 15 años transmitía en directo actos de tortura contra más de 200 gatos, según reportó un reportó un medio brasileño.

Las autoridades hicieron efectiva la detención del menor de edad en San Luis, capital del estado brasileño de Maranhão, tras ser señalado como presunto responsable de estos hechos de maltrato animal.

El rastreo del menor estuvo a cargo de la Policía Federal y del Núcleo de Observación y Análisis Digital (NOAD), una división especializada de la Policía Civil de São Paulo orientada a la persecución de delitos y hechos de violencia en entornos virtuales.

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¿Cómo fue el operativo para capturar a adolescente que torturó gatos?

Fue a través del seguimiento adelantado por estas entidades en plataformas digitales como se logró identificar la actividad del adolescente.

A través del seguimiento a sus interacciones en plataformas virtuales, las autoridades detectaron que el menor no solo transmitía los actos de maltrato animal, sino que también incitaba a otros jóvenes a autolesionarse.

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De acuerdo con declaraciones de Lisandra Salvariego, coordinadora del NOAD, al medio brasileño Uol, el joven cometía las agresiones durante las madrugadas, cuando llevaba a cabo las transmisiones en las que torturaba en promedio a cinco o seis animales por jornada.

Gato. Foto: Pixabay

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Tras el hallazgo y debido a la gravedad de los hechos, las autoridades dispusieron su traslado a São Paulo, donde quedó bajo medida de privación de la libertad.

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El informe de la Policía Civil de São Paulo, citado por el medio, cuestionó los débiles controles de seguridad de Discord y su falta de efectividad para eliminar este tipo de contenidos.

Según las autoridades, la plataforma puede tardar hasta 17 días en "atender solicitudes de emergencia para retirar material delictivo o inapropiado", de acuerdo con el medio.

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A pesar de que el NOAD envió una notificación formal desde el pasado 4 de agosto alertando sobre las transmisiones de maltrato animal, la plataforma omitió responder a la advertencia de las autoridades.

Por su parte, Discord respondió a los señalamientos mediante un comunicado en el que aseguró haber revisado los 64 casos mencionados en el informe oficial.

La compañía sostuvo que identificó inconsistencias en los casos individuales y en los tiempos de respuesta, argumentando la existencia de solicitudes dobles, reportes enviados por canales erróneos o situaciones donde no se realizó el acompañamiento correspondiente ni se adoptaron medidas.

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Gatos. Foto: Canva

Asimismo, la plataforma rechazó las acusaciones sobre su falta de disposición, afirmando que ha intentado ponerse en contacto con la entidad y que cualquier insinuación sobre una falta de cooperación con las autoridades es falsa.

No obstante, la versión del NOAD contradice lo expuesto por la empresa.

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La unidad especializada sostuvo que las solicitudes enviadas a Discord sufrieron retrasos significativos, quedaron sin respuesta alguna o fueron rechazadas de manera directa.

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ss/mcc