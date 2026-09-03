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Durante todo el mes de septiembre, la riqueza gastronómica de nuestro país toma las mesas del Festival de Cocina Mexicana 2026, un encuentro culinario organizado por cuarto año por el Grupo Castellano.
En esta ocasión, el evento cuenta con la participación del chef Carlos Gaytán —primer mexicano en recibir una estrella Michelin—, quien comparte platillos emblemáticos inspirados en su trayectoria y en la cocina de su madre, doña Teté.
La propuesta de este año toma como hilo conductor el libro Raíces de Gaytán (nominado a los Gourmand Awards). A partir de esta obra editorial que rinde tributo a la memoria y resiliencia, sumado a los chefs de la casa —Bernardo Riquelme, Mauricio López, Alejandro Pille y Marco Tenorio— se ofrece un recorrido de sabores desde el Caribe y Puebla hasta el Norte y las costas de Veracruz, maridado con coctelería de autor y vinos nacionales.
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Las 4 recetas de Carlos Gaytán directo a la mesa
El chef guerrerense trae al festival cuatro preparaciones extraídas del capítulo “Cocinando con amigos” de su libro, recetas cargadas de historia personal y técnica contemporánea:
- Ceviche maya: entrada fresca que rinde homenaje a los ingredientes del sureste.
- Tetela de pollo: un bocado reconfortante con maíz nativo y sazón de hogar.
- Molotes poblanos: masa frita crujiente rellena de sabor tradicional.
- Pesca del día Mextrapique: plato fuerte elaborado con la técnica ancestral de cocción envuelta en totomoxtle.
El menú que rinde homenaje a los sabores de México
La propuesta del Festival de Cocina Mexicana 2026 destaca por la reinterpretación de recetas tradicionales con técnicas de alta cocina. A continuación, te compartimos las creaciones desarrolladas por los chefs ejecutivos de Grupo Castellano que podrás disfrutar durante esta temporada:
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Entradas para abrir el apetito
- Esquites texturizados: preparados con queso cotija, tuétano y suadero de brisket (chef Bernardo Riquelme).
- Croquetas de cochinita pibil: acompañadas de salsa Xnipec (chef Mauricio López).
- Gordita de maíz azul: rellena de chicharrón y lechón con salsa de aguacate y chiltepín (chef Bernardo Riquelme).
- Caldo Xóchitl verde: servido con flor de calabaza rellena (chef Alejandro Pille).
Platos fuertes: Tradición y sazón de mar y tierra
- Chile en nogada: el clásico de temporada infaltable en la mesa mexicana.
- Socarrat jarocho a la tumbada: una brillante fusión del arroz socarrat español con mariscos veracruzanos (chef Mauricio López).
- Pulpo ahumado a la piedra: servido sobre mole amarillito (chef Bernardo Riquelme).
- Filete de res con mole de chicatanas: acompañado de puré de patata y chilacayotas (chef Marco Tenorio).
- Flautas de machaca norteña: ahogadas en chile morita con queso asadero (chef Alejandro Pille).
- Tacos de rib eye Angus: Con chicharrón prensado y salsa de chiles toreados (chef Mauricio López).
Postres con memoria y coctelería
El cierre gastronómico rinde tributo a la repostería tradicional del interior de nuestro país con creaciones del chef Marco Tenorio:
- Coyota sonorense: acompañada de Glorias de Linares, helado de leche merengada, nibs de cacao y nuez pecana.
- Flan de téjate: con espuma de vainilla de Papantla y granizado de chocolate de metate.
Para acompañar cada tiempo, la propuesta líquida incluye cócteles frescos como la Mezcalita de tuna y la Agualoca de sandía, además de una selección de etiquetas mexicanas del proyecto Toma Uno, como Parvada Blanco (Valle de Parras), DEJ Rivera Grenache (Valle de Guadalupe) y Guidova Malbec (Parras de la Fuente).
¿Dónde y cuándo probar el menú del festival?
El menú del Festival de Cocina Mexicana 2026 estará disponible hasta el 30 de septiembre en los restaurantes de Grupo Castellano de la Ciudad de México:
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- Torre de Castilla: Esopo 31, Polanco, Miguel Hidalgo, 11530, CDMX.
- Centro Castellano (Centro Histórico): República de Uruguay 16 y 18, Centro Histórico, Cuauhtémoc, 06000, CDMX.
- Centro Castellano (Camino Real): Calz. Gral. Mariano Escobedo 700, Anzures, Miguel Hidalgo, 11590, CDMX.
- Vega: Av. Revolución 1465, Campestre, Álvaro Obregón, 01040, CDMX.
Costo de la experiencia:
- Entradas: De $140 a $365 MXN.
- Platos fuertes: De $235 a $570 MXN.
- Postres: $180 MXN.
- Coctelería de autor: $155 MXN.
- Vinos por copa (Toma Uno): De $240 a $380 MXN.
Si eres amante de la buena mesa, no te pierdas la oportunidad de vivir la experiencia del Festival de Cocina Mexicana 2026 y saborear las creaciones del chef Carlos Gaytán.
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