La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentará este viernes el informe final de la Comisión Técnica que revisó el proceso de ingreso a la licenciatura 2026-2027/1, luego de las anomalías observadas en los resultados del examen aplicado en línea y de la posterior realización de una prueba presencial de control.

La Comisión Técnica fue instalada a finales de julio por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, quien le encargó analizar el procedimiento, la aplicación y los resultados del concurso de selección. El grupo de especialistas fue presidido por Eduardo Bárzana García, exsecretario general de la Universidad.

La revisión comenzó después de que los resultados del examen en línea mostraron variaciones atípicas respecto de procesos anteriores. La proporción de aspirantes con al menos 100 respuestas correctas pasó de 3.5 a 16.3 por ciento, mientras que la de quienes alcanzaron 110 aciertos o más aumentó de 0.9 a 5.5 por ciento.

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Ante esas diferencias, la Comisión recomendó aplicar un examen presencial de control a decenas de miles de aspirantes para verificar los resultados y garantizar condiciones de equidad. La prueba se realizó durante agosto en sedes de la Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana.

El 28 de agosto, la UNAM publicó los resultados definitivos y reportó el ingreso de 49 mil 74 estudiantes de primer ingreso: 28 mil 151 mediante pase reglamentado y 20 mil 923 por concurso de selección.

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Tras concluir ese proceso, la Universidad abrió una convocatoria de segunda opción para los 16 mil 543 aspirantes que presentaron el examen de control, pero no obtuvieron un lugar en la carrera elegida inicialmente.

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La convocatoria ofrece dos mil 24 lugares disponibles en 66 licenciaturas de las cuatro áreas del conocimiento. Cada aspirante puede registrar hasta tres opciones, cuya asignación dependerá del número de aciertos obtenido y de la disponibilidad de espacios.

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El registro cerrará este viernes a las 12:00 horas, una hora antes de la presentación del informe de la Comisión Técnica. Los resultados de la segunda opción serán publicados el mismo día, a las 18:00 horas, y quienes obtengan un lugar podrán descargar sus documentos de inscripción a partir del sábado 5 de septiembre, a las 10:00 horas.

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