OpenAI empezó a desplegar el jueves GPT-6 Astra, su modelo de inteligencia artificial (IA) más potente, capaz, según la empresa de San Francisco, de utilizar por sí solo un ordenador.

Este salto generacional, un año después de GPT-5, llega tras una serie de ciberataques perpetrados este verano boreal por programas IA en fase de prueba, entre ellos herramientas de OpenAI, que han ilustrado los riesgos que plantean los modelos más avanzados.

"En este nivel de capacidad, la seguridad se ha convertido en nuestra principal prioridad", dijo a periodistas el presidente de OpenAI, Greg Brockman, durante una llamada sobre el lanzamiento de Astra.

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Desde el lanzamiento del anterior modelo, el GPT-5, han aumentado las preocupaciones sobre las capacidades de los modelos más avanzadas, después de incidentes que involucraron sistemas construidos por OpenAI y su rival Anthropic.

OpenAI pausó el desarrollo de algunos modelos en el verano durante dos semanas, después de que dos que estaban a prueba llevaran adelante de forma autónoma un ataque contra la plataforma de IA Hugging Face.

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Aunque Astra no estuvo involucrado en ese hackeo, la empresa afirmó que el nuevo modelo incluye medidas para mitigar riesgos.

GPT-6 quedará reservado en un primer momento a "un número limitado de organizaciones", antes de abrirse "en los próximos días" a los suscriptores de pago de ChatGPT y a los desarrolladores.

"Estamos trabajando para que Astra llegue a las manos de todos tan rápido como podemos", dijo el presidente ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, en sus redes sociales el jueves.

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En un video, la empresa muestra a su modelo, controlado por voz, publicando por sí solo un anuncio de venta en línea.

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OpenAI sostiene que Astra puede encargarse de forma autónoma de una amplia variedad de tareas, como la creación de sitios web, el análisis científico, el desarrollo de videojuegos, la ciberseguridad y la programación.

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Para ilustrar el ahorro de tiempo que puede suponer, la empresa afirmó que el modelo podría reducir a 10 minutos la búsqueda de un apartamento, en lugar de seis horas que estima le llevaría a un humano.

OpenAI sostiene que GPT-6 realiza cada tarea a menor coste que su predecesor, con precios similares a los de Anthropic, entre los más altos del mercado.

La era de la IAG

"No es irracional sentir que estamos en la era de la IAG", dijo Brockman, en referencia a la inteligencia artificial general, una etapa hipotética en la que los sistemas de IA podrían igualar la inteligencia humana en la mayoría de las tareas.

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GPT-6 es el primer modelo de OpenAI que alcanza el nivel de riesgo más elevado de su propia escala de evaluación en ciberseguridad, capaz de hackear por sí solo sistemas informáticos sólidamente protegidos.

Sus funciones más sensibles están reservadas a especialistas en ciberdefensa, y una supervisión automática puede interrumpir las tareas de los usuarios.

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Altman explicó en una entrevista con Bloomberg TV el jueves por qué la compañía decidió lanzar el nuevo modelo en medio del actual clima de dudas.

"El mundo está más cerca de tener un cambio completo en el panorama de los ciberataques, y la única manera que vemos para que la sociedad colectivamente se defienda, es usar herramientas como Astra para rápidamente defenderse contra estas nuevas ciberameanzas", dijo Altman.

Por su parte, Anthropic reserva desde abril a socios cuidadosamente seleccionados su modelo Mythos, igualmente capaz de llevar a cabo hackeos por sí solo.

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OpenAI, Anthropic y más de 100 empresas firmaron una carta abierta la semana pasada para pedir una respuesta global coordinada frente a los riesgos de ciberseguridad relacionados con la IA.

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