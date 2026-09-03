Culiacán, Sin.- En una zona de invasión cercana a la colonia Rinconada del Valle, en la ciudad de Mazatlán, se registró un ataque violento, en el que dos hombres y una mujer perdieron la vida y los responsables lograron huir del lugar.

Las autoridades de seguridad pública y del ejército localizaron a las víctimas fuera de una vivienda, ubicada sobre la calle de Jabalíes, sin que se conozca la forma de cómo se produjo el ataque contra las víctimas.

Una de las versiones, aún no confirmada, es que en esa zona se escuchó una fuerte detonación generada por un artefacto explosivo improvisado, dado que los cuerpos de seguridad y del ejército mantienen cercada la zona en espera de los peritos.

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El personal de auxilio que arribó al lugar del ataque, fue notificado por vecinos que escucharon un fuerte estruendo y detonaciones de armas de fuego y vieron huir del lugar a los ocupantes de un vehículo de color azul.

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cdm