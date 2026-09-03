Alan Cervantes es visto como uno de los culpables de la eliminación del América de la Leagues Cup, donde cayeron en la tanda de penaltis frente a los Rayados del Monterrey (4-5). El mediocampista azulcrema falló su tiro desde los 11 pasos y terminó por sentenciar la eliminación de su club.

En redes sociales, algunos aficionados se manifestaron en contra del exjugador de las Chivas, pese al gran gol que hizo durante el tiempo regular y que le daba la ventaja a su equipo.

Después de unas horas de esta dolorosa eliminación, el jugador de las Águilas expresó su sentir en redes sociales, dejando en claro que sí está dolido por lo sucedido y reconoció ciertas afectaciones mentales.

"Es difícil encontrar las palabras correctas para un momento así, pero tampoco quisiera dejar pasar más tiempo. (…) Soy el principal y único responsable de lo sucedido ayer. Me encuentro profundamente dolido, atravesando uno de los momentos más difíciles a nivel mental y emocional. Eso es, quizá, lo que más duele", escribió en su Instagram.

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Mensaje de Alan Cervantes, tras la eliminación de América en la Leagues Cup - Foto: Instagram

Aunque manifestó su dolor por este tropiezo, Cervantes sabe que las disculpas no sirven de mucho para la afición azulcrema, que quería estar en la final del torneo.

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"Sé que unas disculpas no pueden cambiar lo sucedido, pero aun así siento la obligación de ofrecerlas y asumir plenamente mi responsabilidad. No será sencillo levantar la mirada ni superar este momento, pero confío en que llegará el día", agregó.

Además, también extendió su agradecimiento a sus compañeros, quienes no lo dejaron solo en este momento tan complejo para él.

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