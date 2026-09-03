Para muchos, en el gol de Diego Rossi (49’) Rodolfo Cota pudo hacer más y en la tanda de penaltis el arquero del América estuvo muy lejos de atajar algún disparo de los Rayados.

Aunque algunos elementos del Club América como Henry Martín o Guillermo Almada señalen el trabajo arbitral, el portero de las Águilas se adjudicó la etiqueta de “culpable” tras la eliminación de la Leagues Cup.

“Si el americanismo quiere buscar un culpable pues aquí lo tienen. Es algo difícil por todo el esfuerzo que han hecho mis compañeros”, lanzó el meta mexicano luego de la eliminación.

Para Cota, ni Kevin Álvarez que fue quine cometió el penalti sobre Orbelín Pineda o Alan Cervantes, que falló su pena máxima en la tanda, deben ser señalados por la afición americanista.

“Me pone mal, el equipo no merecía esto. Desafortunadamente pues el no poder ayudarlos en el objetivo, me termino equivocando en un gol, en la tanda de penaltis fallo y la verdad que no hay que buscar culpables ni en Kevin ni en Alan”, declaró.

El ex de León y Pachuca se mostró triste, al borde del llanto, frente a los medios de comunicación y enfatizó que era un claro objetivo para los capitalinos.

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“Desde que comenzamos era el objetivo poder conseguir este torneo por la obligación que tiene este club, por lo que exige y la verdad sí estamos muy dolidos, muy tristes. Más en lo personal”, concluyó Rodolfo Cota.