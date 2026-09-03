Si eres fan de los chiles en nogada y disfrutas ese contraste entre el picor y el toque dulce de la salsa, quizá estas versiones llamen tu atención.

Si esperabas la llegada de esta temporada para disfrutar de este platillo, pero también quieres probarlos de una manera distinta, aquí te mostramos algunos lugares que lo convierte en postre, retomando su sabor.

¿Dónde puedes encontrar postres con sabor a chile en nogada?

Pastelería Amado

Durante septiembre, este establecimiento incorporó a su menú la tarta de nogada, un postre que reúne un sucrée de nuez de Castilla, mousse de nogada, granada, financier de vainilla y almendra y chantilly de vainilla.

Pero no te dejes engañar por su apariencia dulce: entre sus capas también se esconde el chile poblano tatemado, el cual le da un toque picante.

Dirección: calle Campos Elíseos 204, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P 11560, Ciudad de México.

Horario: lunes a domingo, de 6:00 a 22:00 h.

Este postre integra el chile poblano a la preparación dulce. Foto: Instagram @pasteleriaamado

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La Fabbrica Di Tiramisú

Si eres amante del tiramisú, esta propuesta de temporada podría convertirse en tu nuevo antojo; por tiempo limitado, el lugar reinterpretó este clásico italiano al incorporar el queso mascarpone con sabores característicos de la nogada, como la nuez de Castilla y la granada fresca. Este postre se sirve en un frasco de vidrio, con una porción individual.

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Dirección: Av. Miguel Ángel de Quevedo 247, colonia Romero de Terreros, colonia Coyoacán, C.P. 04310, Ciudad de México.

Horario: martes a jueves y domingo, de 11:00 a 20:00 h; viernes y sábado cierra a las 21:00 h; lunes no abre.

Precio: $170.00

México e Italia se fusionan y crean este postre que combina ingredientes de cada nación. Foto: Fabbrica Di Tiramisú

Kroket

Si al despertar eres de las personas que disfrutan unos buenos hotcakes, ¿sabías que también puedes encontrarlos en versión nogada? Este establecimiento lleva los sabores de temporada a este desayuno con una preparación que combina un relleno de frutas y mix de nueces, curd de nogada, granada, nueces troceadas, y para completar, se acompaña con tres leches de chile poblano.

Direcciones:

Calle Arkansas 18, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México.



Calle Pedro Romero de Terreros 19, colonia Del Valle Norte, alcaldía Benito Juárez, C.P. 03103, Ciudad de México.



Calle Jalapa 189, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México.



Los hotcakes se reinventan con los sabores del chile en nogada, que le dan un toque mexicano a este desayuno. Foto: Instagram @kroket_mx

Mielmesabe Bakery

Si quieres probar el pastel de chile en nogada, Mielmesabe Bakery llevó este tradicional platillo a la repostería, ya que el pan reúne los sabores del durazno, de la manzana, de la pera y del plátano macho, además de almendras, nueces y pasas.

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Y entre cada capa se añade mermelada de chile poblano preparada por ellos y, para cubrirlo, se utiliza un betún de nogada, la cual está preparada con queso crema y nuez.

Para la decoración utilizaron semillas de granada y dulces verdes que simulan hojas de perejil para recrear el característico toque tricolor del platillo.

Direcciones:

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Av. Altavista 131-Local 1, colonia San Ángel Inn, alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01060 Ciudad de México.

Ciudad de México.

Monterrey 225-1A, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México.



Precios:

Una rebanada: $149.00

Un vaso tipo vitrolero mediano: $172.00

Pastel de chile en nogada de 4 porciones: $529.00

Pastel de chile en nogada de 8 porciones: $1,150.00

Reúne todos los sabores del chile en nogada en un solo postre. Foto: Instagram @mielmesabemx

¿Por qué los postres con sabor a chile en nogada se prepara solo en esta temporada?

El reto de crear una combinación que reúna los sabores del chile en nogada y un postre no termina en conseguir que ambos funcionen juntos; también está en encontrar los ingredientes que le dan identidad a esta preparación.

La nuez de Castilla, uno de los elementos esenciales de la nogada, tiene una temporada corta, según Larousse Cocina, su cosecha ocurre entre julio y septiembre, por lo que fuera de estos meses puede ser más difícil encontrarla.

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Algo similar ocurre con la granada, ingrediente que aporta un contraste entre dulce y ácido, además de su característico color al momento de decorar tanto el platillo como los postres.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, su temporada de cosecha abarca los meses de julio hasta principios de octubre.

Ahora que conoces estas opciones, ¿cuál de estos postres con sabor a chile en nogada se te antojó más? Quizá alguno se convierta en tu favorito durante esta temporada.

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