[Publicidad]
Katmandú, 4 sep (EFE).- Un trabajador atrapado en un túnel del proyecto hidroeléctrico Trishuli 3A, en Nepal, fue rescatado con vida este viernes, diez días después de las devastadoras riadas, mientras los equipos de emergencia aseguraron haber escuchado las voces de más personas que continúan atrapadas bajo tierra.
El superviviente fue identificado como Sanjay Sah, según responsables implicados en el operativo.
"El Pelón", sucesor de "El Mencho" al frente del CJNG, tiene rancho en California; EU busca decomisarlo, reporta el NY Post
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
js
[Publicidad]
Más información
Arlequín
¿Quién espió el cónclave de Andy y Gonzalo?
Estados
Congreso de Chiapas aprueba reforma electoral; aspirantes deberán separarse de su cargo 90 días antes de las elecciones de 2027
Mundo
Rescatan con vida a sobreviviente de riadas en Nepal; llevaba 10 días atrapado en un túnel
Estados
Ataque violento en Mazatlán deja tres muertos; los agresores huyeron del lugar
Noticias
Camilo Séptimo: ¿qué pasó con Manuel Mendoza? Instagram del vocalista dejó de estar disponible tras muerte de Jonathan Meléndez
Showbiz
A.B. Quintanilla dice que demandó a Suzette Quintanilla y su mamá responde: “¿Qué demanda?”
Showbiz
Sofía Castro responde a las “burlas” de la esposa de José Eduardo Derbez por su minishort: “En gustos se rompen géneros”
Noticias
“La idea es morir joven”: la frase de Diego Rosen que salió a la luz tras su detención por la muerte de Jonathan Meléndez