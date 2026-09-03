Katmandú, 4 sep (EFE).- Un trabajador atrapado en un túnel del proyecto hidroeléctrico Trishuli 3A, en Nepal, fue rescatado con vida este viernes, diez días después de las devastadoras riadas, mientras los equipos de emergencia aseguraron haber escuchado las voces de más personas que continúan atrapadas bajo tierra.

El superviviente fue identificado como Sanjay Sah, según responsables implicados en el operativo.

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