El ejército de Estados Unidos derribó “unos 100” supuestos drones de cárteles en la frontera sur solo en el mes de agosto, informó este jueves la cadena Fox News.

El periodista Bill Melugin publicó en su cuenta de X que es la primera vez que el Pentágono informa de la frecuencia con la que se está utilizando su tecnología de lucha contra sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS, por sus siglas en inglés), incluidos sofisticados láseres, para derribar los drones de los cárteles que intentan infiltrarse en Estados Unidos.

Melugin indicó que, de acuerdo con la información en poder de Fox News, cada derribo de dron se coordinó previamente con el ejército mexicano y las autoridades fronterizas, y que la estrategia refleja un esfuerzo más amplio de Estados Unidos por contar con una defensa antidrones en varias capas y de rápida implementación que combine tecnología, personal cualificado y autoridades actualizadas, en lugar de un único sistema “milagro”.

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En declaraciones al medio estadounidense, Kingsley Wilson, vocero del Pentágono, dijo que “Estados Unidos está empleando tecnología defensiva contra drones para proteger a nuestro personal y las operaciones de seguridad fronteriza frente a las amenazas de drones vinculados a los cárteles. Estas acciones se coordinan estrechamente con el ejército mexicano y las autoridades fronterizas para garantizar la seguridad y evitar conflictos a ambos lados de la frontera”.

EXCLUSIVE: A senior Department of War official confirms to @FoxNews that the U.S. military shot down "approximately 100" suspected cartel drones at the southern border during the month of August alone. It's the first time the Pentagon has revealed the frequency at which their… — Bill Melugin (@BillMelugin_) September 3, 2026

EU emplea tecnología láser contra drones vinculados a cárteles mexicanos

El pasado 28 de agosto, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y el Comando Norte de Estados Unidos informaron en un comunicado sobre el uso de un sistema láser para derribar tres drones relacionados con cárteles de la droga mexicanos que volaban cerca de la frontera entre Texas y México.

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Los drones fueron clasificados como una amenaza física para el personal militar y los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

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En el operativo se utilizó por primera vez el Láser de Alta Energía Multipropósito(AMP-HEL, por sus siglas en inglés) para neutralizar drones vinculados a cárteles.

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Drones son usados para vigilar a autoridades y facilitar tráfico de migrantes

Un día después, el gobierno mexicano dijo que los tres drones eran usados por traficantes de migrantes para vigilar a las autoridades norteamericanas y subrayó que los derribos ocurrieron en suelo estadounidense, en el contexto de operaciones “espejo” realizadas por fuerzas de ambos países en la frontera.

Estos “operativos espejo” se realizan desde hace cinco años en distintos puntos de la frontera de 3 mil 100 kilómetros y tienen como objetivo combatir el tráfico de personas, drogas y armas, de acuerdo con las autoridades responsables.

Las acciones conjuntas se intensificaron tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, quien colocó el combate a la migración irregular y al tráfico de fentanilo entre sus principales prioridades.

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