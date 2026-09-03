Mientras las autoridades siguen investigado el trágico asesinato de Jonathan "Honas" Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, las personas que siguieron su carrera a lo largo de 10 años ya planean una manera para despedirlo.

Es por ello que, a unos días de su partida, los seguidores de la agrupación están preparando un homenaje público en el que no solo honrarán su memoria, también su música, su legado y a su familia.

La convocatoria comenzó a circular en redes sociales a través de diferentes grupos de fans, y va dirigida para todos aquellos que hicieron de la música de la agrupación parte importante de su vida.

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"En medio de todo lo que estamos viviendo, queremos crear un espacio seguro para despedirlo, recordarlo y agradecer lo que su música significó para nosotros", se puede leer en la publicación.

Asimismo, piden a quienes quieran asistir llevar flores, fotografías y mensajes, con el único objetico de apoyarse en un momento tan difícil.

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"La idea es estar juntos en este momento. No importa si vienes solo, con tus amigos o si nunca has participado en algo así", agregan.

Por último recalcaron que el evento se realizará con el mayor de los respetos, tanto para él como para todas las víctimas de la tragedia.

¿Cuándo será el homenaje de Jonathan "Honas" Meléndez?

La reunión está programada para este próximo domingo 6 de septiembre en punto de las 11:00 horas; y el escenario será el Ángel de la Independencia, sobre Pase de la Reforma.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer las actividades que se realizarán ni los integrantes de Camilo Séptimo estarán presentes.

Jonathan Meléndez perdió la vida en un brutal ataque. Su cuerpo fue encontrado, el pasado 1 de septiembre, en un inmueble de Atizapán de Zaragoza; lo que causó gran conmoción es que, junto a él, también se encontraban los restos de su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar. El único sobreviviente fue su hijo de seis años, quien logró esconderse.

Por estos hechos fueron detenidos dos hombres. El caso continúa abierto y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa con las investigaciones para esclarecer el caso.

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