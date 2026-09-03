Tecámac, Méx.- El vehículo en el que se trasladaron los dos hombres detenidos por presuntamente estar involucrados en el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo, fue localizado por autoridades en Héroes Tecámac, sección Bosques.

El automóvil fue ubicado como parte de las investigaciones por el multihomicidio registrado en el fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, donde también fueron asesinadas la esposa del músico, Ana Paula; su hija de tres años, Sofía; Aleyda, una joven que trabajaba con ellos; así como un perro, mascota de la familia.

El hallazgo del vehículo se suma a las diligencias realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) después de la detención de Diego Sebastián “N”, de 51 años, señalado como socio de Jonathan Meléndez, y Gerardo “N”, de 52 años, quien era su chofer.

Lee también CIESAS exige búsqueda inmediata de estudiante desaparecida

Los dos hombres fueron detenidos en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, como parte del operativo desplegado, en coordinación con autoridades federales, después del hallazgo de las víctimas.

La localización del automóvil forma parte de la reconstrucción de los movimientos de los dos detenidos antes y después del multihomicidio.

[Publicidad]

La Fiscalía mexiquense mantiene las diligencias para establecer las circunstancias en que ocurrió el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y las otras víctimas, así como determinar la responsabilidad de los dos hombres detenidos.

mahc/cr