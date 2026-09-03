Universal Deportes | 03-09-26 | 19:51 |

El partido que, este domingo, Cruz Azul disputará contra Santos Laguna sufrió un cambio de horario. A través de redes sociales, la Liga MX informó que el balón rodará en punto de las cinco de la tarde (en tiempo del centro de México).

Originalmente, el duelo estaba programado a las ocho de la noche.

En breve más información.

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