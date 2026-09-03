[Publicidad]
El partido que, este domingo, Cruz Azul disputará contra Santos Laguna sufrió un cambio de horario. A través de redes sociales, la Liga MX informó que el balón rodará en punto de las cinco de la tarde (en tiempo del centro de México).
Originalmente, el duelo estaba programado a las ocho de la noche.
En breve más información.
[Publicidad]
Más información
Mundo
Casa Blanca lanza "Trump Arcade"; promociona videojuegos sobre deportaciones, muro fronterizo y ahorro
Universal Deportes
El goleador mexicano que la está rompiendo en Centroamérica y no deja de marcar
Universal Deportes
Cruz Azul vs Santos Laguna cambia de horario; el partido empezará más temprano
Estados
Exalcalde de Chichimilá, Yucatán, es encarcelado nuevamente; está acusado de fraude contra un empresario