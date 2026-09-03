La convivencia con felinos domésticos exige una atención rigurosa en sus hábitos de higiene. De acuerdo con el portal especializado en nutrición y cuidado animal Purina, el mantenimiento constante del arenero resulta determinante para el bienestar físico y emocional de la mascota, además de prevenir la proliferación de bacterias en las estancias del hogar.

Para erradicar los aromas intensos y lograr una pulcritud óptima, los especialistas recomiendan realizar un lavado integral que contemple el vaciado total del recipiente, el uso de detergentes suaves y una desinfección adecuada que respete el sentido del olfato del animal.

Ven y dona alimento o arena para gatos en Gatotitlán 2025 Foto: Pexels

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Pasos clave para una limpieza profunda y efectiva

De acuerdo con el grupo de clínicas veterinarias AniCura España, la ejecución de una rutina sistemática de aseo requiere seguir una serie de pasos fundamentales para eliminar la suciedad incrustada:

Vaciamiento completo: La totalidad de la arena usada debe desecharse dentro de una bolsa de basura resistente para evitar la dispersión de residuos.

Remojo y remoción: La aplicación de una mezcla de agua caliente con jabón neutro o líquido sobre las paredes del recipiente, dejándola reposar durante 10 minutos, permite ablandar los deshechos adheridos.

Desinfección sin químicos agresivos: El uso de vinagre blanco diluido en agua ayuda a remover manchas difíciles y neutralizar malos olores. Se evita estrictamente el empleo de cloro o amoníaco, debido a que sus vapores resultan irritantes para el sistema respiratorio del felino y provocan el rechazo hacia el arenero.

Secado exhaustivo: El recipiente debe quedar completamente libre de humedad antes de rellenarlo, pues el contacto del agua residual con el material seco genera olores desagradables y favorece la aparición de hongos.

Llenado adecuado: Se coloca una capa fresca de entre 5 y 7 centímetros de arena aglomerante de alta calidad.

Es necesario limpiar la arena de tu gato por lo menos UNA VEZ AL DÍA. Foto: Arquivet

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Recomendaciones cotidianas para el mantenimiento preventivo

Conforme a los lineamientos sanitarios de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la prevención diaria evita intervenciones complejas a largo plazo:

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Retiro diario de residuos: El filtrado de sólidos y grumos aglomerados debe realizarse al menos una o dos veces al día para impedir la acumulación bacteriana.

El filtrado de sólidos y grumos aglomerados debe realizarse al menos una o dos veces al día para impedir la acumulación bacteriana. Sustitución anual del recipiente: Se aconseja reemplazar la bandeja plástica por una nueva una vez al año, debido a que las fisuras y arañazos provocados por las garras acumulan bacterias imposibles de retirar mediante lavados tradicionales.

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