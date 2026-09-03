El pececillo de plata (conocido científicamente como Lepisma saccharina) representa una de las plagas más comunes en las viviendas. De acuerdo con datos técnicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en materia de saneamiento ambiental urbano, estos pequeños insectos ápteros e inofensivos para la salud humana buscan refugio en microclimas caracterizados por altos niveles de humedad y oscuridad, como cuartos de baño, cocinas, sótanos y armarios.

A pesar de no transmitir patógenos directos al ser humano, su hábito alimenticio centrado en carbohidratos complejos (como el almidón, la celulosa y el azúcar) convierte a esta especie en una amenaza latente para libros, documentos impresos, cajas de cartón y prendas confeccionadas con fibras naturales.

Para su control en espacios domésticos, existen diversas alternativas y recomendaciones respaldadas por guías técnicas de manejo integrado de plagas de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés).

La presencia de pececillos de plata en tu hogar puede ser señal de problemas mayores, como humedad excesiva y acumulación de suciedad. Foto: El Universal

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Remedios y métodos efectivos para su erradicación

De acuerdo con las guías de manejo de plagas urbanas sustentables y sitios especializados en control de insectos rastreros, la aplicación de soluciones físicas y químicas naturales permite erradicar su presencia sin generar riesgos mayores:

Tierra de diatomeas: De acuerdo con la EPA, este compuesto vegetal en polvo actúa mecánicamente al absorber los lípidos del exoesqueleto de los insectos, provocando su deshidratación natural sin utilizar tóxicos volátiles. Se esparce en grietas, zócalos y esquinas.

De acuerdo con la EPA, este compuesto vegetal en polvo actúa mecánicamente al absorber los lípidos del exoesqueleto de los insectos, provocando su deshidratación natural sin utilizar tóxicos volátiles. Se esparce en grietas, zócalos y esquinas. Ácido bórico: Conforme a manuales de química sanitaria, la colocación moderada de este producto en los escondites frecuentes actúa como un insecticida por ingestión. Se requiere su manipulación estricta con guantes y fuera del alcance de mascotas y niños.

Conforme a manuales de química sanitaria, la colocación de este producto en los escondites frecuentes actúa como un insecticida por ingestión. Se requiere su manipulación estricta con guantes y fuera del alcance de mascotas y niños. Repelentes naturales: Según la Asociación Española de Entomología, los terpenos presentes en el aceite esencial de lavanda , los cítricos, la canela y el laurel generan una barrera aromática que ahuyenta a la Lepisma saccharina . También se emplea la aplicación de agua con vinagre blanco en rincones críticos.

Según la Asociación Española de Entomología, los terpenos presentes en el esencial de , los cítricos, la canela y el laurel generan una barrera aromática que ahuyenta a la . También se emplea la aplicación de agua con vinagre blanco en rincones críticos. Trampas y cebos específicos: La colocación de trampas adhesivas comerciales sobre las zonas de tránsito interrumpe el ciclo reproductivo del insecto en áreas de alta humedad.

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Estrategias preventivas para evitar su reaparición

La clave principal para frenar la proliferación reside en la modificación de su entorno habitual. De acuerdo con lineamientos de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) sobre el mantenimiento adecuado de los inmuebles, se aconseja implementar las siguientes medidas:

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Control de la humedad: El uso de deshumidificadores y la reparación inmediata de fugas en tuberías limita las condiciones idóneas para su supervivencia.

El uso de deshumidificadores y la reparación inmediata de fugas en tuberías limita las condiciones idóneas para su supervivencia. Sellado de hendiduras: La obturación de rendijas y juntas en paredes o marcos de puertas debe realizarse con cemento o pastas específicas. Se evita el uso de silicona común, ya que este material sirve como insumo nutricional para la plaga.

La obturación de rendijas y juntas en paredes o marcos de puertas debe realizarse con cemento o pastas específicas. Se evita el uso de silicona común, ya que este material sirve como insumo nutricional para la plaga. Higiene y ordenamiento: La aspiración periódica de rincones oscuros y la eliminación de acumulaciones de periódicos, ropa vieja y cajas de cartón reducen sustancialmente las fuentes de alimento.

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