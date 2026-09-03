Valladolid, Yuc. - El exalcalde de Chichimilá, Samuel Uc Poot, regresó al Centro de Reinserción Social de Ebtún en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con una investigación por presunto fraude en perjuicio de un empresario del municipio, quien ya falleció.

Esta nueva causa penal se suma a otros procesos que enfrenta Uc Poot, pues en un caso anterior fue condenado por ejercer de manera indebida funciones públicas al otorgar una licencia para venta de bebidas alcohólicas sin la autorización correspondiente, situación que lo llevó a prisión un par de meses, además de su inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Ahora, Uc Poot regresó a la cárcel por hechos ocurridos durante el periodo en que encabezó la administración municipal entre 2018 y 2021.

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De acuerdo con la denuncia, el exfuncionario habría recibido dinero en calidad de préstamo y ofrecido como garantía propiedades que presuntamente no existían.

La investigación continuó por insistencia de los familiares del empresario, quienes dieron seguimiento al proceso legal hasta que se obtuvo el mandato judicial.

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JACL