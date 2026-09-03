Cuernavaca, Mor. - El Congreso de Morelos avaló en el arranque de su periodo ordinario de sesiones un paquete de pensiones doradas que benefició a exfuncionarios públicos vinculados a procesos penales, acusaciones de peculado y delitos de homicidio calificado.

La lista la encabeza la exsecretaria de Hacienda, Mirna Zavala Zúñiga, quien, con más de 30 años en la función pública, sobrepasó el tiempo para su pensión que, de acuerdo a la ley, marca 28 años para obtener este beneficio.

Con solo un año en la administración estatal, la exsecretaria alcanzó su pensión al 100 por ciento, por un monto de más de 70 mil pesos mensuales, de por vida, en un tiempo récord debido a que se desconoce la fecha exacta en la que inició su trámite, pero cuyo dictamen de primera lectura se dio a principios de julio pasado.

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El 15 de agosto de 2025, Mirna Zavala dejó el cargo por presunto enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, delitos que le imputó el fiscal Anticorrupción, Leonel Díaz Rogel, cuya carpeta está aún en la fase de integración.

El paquete de pensiones aprobado por el Congreso de Morelos beneficia a exfuncionarios públicos vinculados a procesos penales, acusaciones de peculado y delitos de homicidio calificado. | Foto: Archivo/Especial.

La segunda en la lista es la extitular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), América López Rodríguez, quien dejó el cargo en 2022 señalada por los delitos de peculado, ejercicio ilícito de servicio público y ejercicio abusivo de funciones, por más de 80 millones de pesos, sin que hasta el momento su caso se haya resuelto.

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Sin embargo, no es la única anomalía registrada en su caso. De acuerdo a su currículum vitae, inició su carrera en la función pública en 2007 y concluyó en 2022 por los cargos referidos. Su edad oscila entre los 45 y 50 años, es decir, que no alcanzaría la pensión ni por edad avanzada ni por los años mínimos de servicio, que en el caso de mujeres es de 18 años de acuerdo a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

Contra todo pronóstico, la extitular de la ESAF alcanzó dicho beneficio por más de 75 mil pesos al mes a través de un amparo, sin que se haya revelado tampoco la fecha en que inició su trámite, pero cuyo dictamen fue incluido de primera lectura a la par que el de Zavala Zúñiga.

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Otro caso de pensión, no dorada sino de platino, es el de Beatriz Díaz Rogel, presuntamente hermana del fiscal Anticorrupción, quien de acuerdo a los registros públicos se desempeñó en diversos cargos en el ayuntamiento de Cuernavaca, y quien obtendrá una cantidad de 80 mil pesos mensuales por su cargo como subdirectora de Recursos Humanos.

Más de 4 mil 500 expedientes en la Comisión del Trabajo esperan dictamen; algunos han esperado seis años. | Foto: Ilustrativa/Archivo.

La "joya de la corona" fue la aprobación de jubilación del supervisor de mandos de la Secretaría de Seguridad estatal, Williams de la Sancha Ocampo, vinculado a proceso a finales del año pasado por el delito de homicidio calificado al dispararle a un joven que videogrababa una presunta detención arbitraria en Los Patios de la Estación en Cuernavaca, abandonó la escena y estuvo prófugo de la justicia por tres días.

Al no haber una sentencia firme, el policía, cuyo historial de abusos policíacos data de una década, podrá beneficiarse de una pensión de hasta 30 mil pesos mensuales, cortesía de las y los legisladores morelenses.

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En tanto, más de 4 mil 500 expedientes esperan en la Comisión del Trabajo, más lo que se acumule, a que sean dictaminados, sin reparar que algunos de ellos han esperado hasta seis años por su desahogo.

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JACL/cr