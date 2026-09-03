Pachuca.- Al menos 15 migrantes hidalguenses deportados de Estados Unidos fueron enviados al sureste del país, principalmente a entidades como Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, lo que dificulta su regreso a sus lugares de origen, señaló el titular de Atención al Migrante, Manuel Aranda.

De acuerdo con el funcionario, han recibido varios reportes en el sentido de que connacionales detenidos por autoridades migratorias y regresados a México son llevados a puntos distintos de sus lugares de origen, como ocurre con los hidalguenses, quienes terminan en la frontera sur. Precisó que son entre 10 y 15 los casos de personas originarias de este estado que, tras su llegada a territorio mexicano, han tenido que ser apoyados por autoridades federales para acreditar su identidad, debido a que llegan sin dinero ni identificaciones.

Esta situación, dijo, afecta considerablemente su traslado, debido a que no pueden acreditar formalmente su retorno al país, por lo que tienen que solicitar apoyo para obtener una constancia u hoja de repatriación, en la que aparecen datos como la CURP y fotografías. Este documento les permite adquirir sus boletos de regreso, ya sea por vía terrestre o aérea.

Lee también México, cuarto lugar en contribución directa del turismo y nivel de gasto por viajes de placer en el mundo; es el único país de LATAM en el ranking

Indicó que, debido a que llegan sin dinero, equipaje o pertenencias por las condiciones de su deportación, se activan mecanismos de ayuda para facilitar su regreso a Hidalgo. También señaló que se les otorga un apoyo económico de 2 mil pesos y asistencia para el traslado terrestre desde los puntos de recepción hasta sus comunidades de origen.

Manuel Aranda dijo que las autoridades estatales mantienen seguimiento de los casos para conocer las condiciones en las que regresan y brindarles orientación. Hasta el momento, señaló, no han recibido reportes de hidalguenses que hayan sido trasladados a otros países durante su proceso de deportación. En el caso de las deportaciones, señaló que, con las nuevas políticas migratorias, la mayoría de los retornos corresponde a personas que han vivido en Estados Unidos durante varios años y no a aquellas que recientemente intentaron cruzar la frontera.

[Publicidad]

Esta situación, dijo, provoca una fuerte desintegración familiar, debido a que las familias quedan divididas, lo que trastoca su estabilidad y dinámica cotidiana.

mahc/cr