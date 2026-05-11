Pachuca.- El titular de la Oficina de Atención al Migrante en Hidalgo, Manuel Aranda, dio a conocer que el gobierno del estado brinda acompañamiento a los familiares de dos connacionales que perdieron la vida en Durham, Carolina del Norte, a consecuencia de un accidente automovilístico.

Precisó que, aunque en redes sociales se ha señalado que las víctimas eran hermanos, identificados como Giovanni y Guadalupe, en realidad se trata de dos primos originarios del municipio de Chapulhuacán.

Indicó que hasta el momento los familiares no han determinado los detalles funerarios, por lo que aún se desconoce si los cuerpos podrán ser repatriados o si será necesario recurrir a la incineración, situación que también dependerá de las autoridades correspondientes.

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Gastos de repatriación ascienden a los 9 mil dólares; familia pide ayuda

Resaltó que la solicitud de apoyo económico en redes sociales realizada por las familias de Giovanni y Guadalupe obedece a que los gastos son elevados, ya que por cada uno pueden alcanzar hasta los 9 mil dólares, mientras que las autoridades consulares únicamente pueden apoyar con cantidades de entre 500 y 800 dólares.

Añadió que el gobierno del estado se hace cargo de los gastos que se generan una vez que los cuerpos llegan a territorio mexicano, además de cubrir el traslado hasta sus lugares de origen.

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Manuel Aranda señaló que ya se realizan los trámites necesarios para lograr la repatriación y aseguró que el estado mantiene comunicación permanente con los familiares de las víctimas.

Destacó que, en lo que va del año, 31 hidalguenses han fallecido en territorio estadounidense y han podido ser repatriados a sus comunidades de origen.

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