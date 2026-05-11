Toronto, Canadá. - El gobierno estatal hidalguense y la empresa canadiense Solar International Core Canada, Tid (SICC) fimaron un memorándum de entendimiento para detonar el polo desarrollo industrial de Zapotlán, en el que se invertirán dos mil millones de dólares.

En esta comunidad hidalguense se ejecutará el proyecto farmacéutico en el llamado Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Zapotlán que busca potenciar sectores estratégicos de alta tecnología como son los dispositivos médicos, logístico y aeroespacial.

Con ello se consolidará a Hidalgo como uno de los destinos más competitivos para la inversión productiva en el centro del país, se dijo en la firma del acuerdo que se realizó en el marco de la Misión Comercial México-Canadá 2026, encabezada por el secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo, Carlos Henkel Escorza, en representación del gobernador Julio Menchaca Salazar, junto con el CEO de SICC, Babak Arefpour.

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“Con esta alianza buscamos integrarnos en la vanguardia de la industria farmacéutica global, generando empleos especializados y de alto valor agregado que impulsen la vinculación académica y el desarrollo científico en nuestra región”, aseveró Henkel Escorza.

El servidor público hidalguense especificó que logro es resultado de la coordinación permanente entre el gobierno de Hidalgo y la Secretaría de Economía federal, pues fortalecen la cooperación internacional, la protección de cadenas de suministro y la apertura de nuevos mercados entre México y Canadá.

Además, la delegación hidalguense también se reunió con directivos de empresas de los sectores farmacéutico y de construcción sustentable, además de acompañar a empresarios locales para promover productos hidalguenses en mercados internacionales.

Con estas acciones, Hidalgo avanza en la consolidación de polos regionales especializados, diversifica su economía y fortalece un modelo de crecimiento basado en innovación, tecnología y bienestar para las familias hidalguenses.

dmrr