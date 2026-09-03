Un juez de control vinculó a proceso a José Enrique “N”, alias “El Topo”, por el delito de narcomenudeo, en la hipótesis de posesión con fines de comercio.

También determinó la medida de prisión preventiva y fijó el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) comunicó que el 26 de agosto, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) realizaban labores de vigilancia en la colonia Jacarandas, alcaldía Iztapalapa, y observaron al "Topo" cuando al parecer entregó un paquete de droga a otro sujeto.

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Los oficiales le marcaron el alto, pero el presunto miembro de Los Tanzanios intentó escapar en un coche; sin embargo, fue detenido. Se le aseguraron varias dosis de droga.

Con los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público durante la audiencia del 29 de agosto, la autoridad judicial decidió vincularlo a proceso.

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