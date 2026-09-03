[Publicidad]
Carlos Ulloa, titular de Birmex, aseguró que la compra al contado de dos depas por 22 millones de pesos y 19 viajes por el mundo son producto de herencias y ahorros.
“El origen de los recursos corresponde a ingresos, venta de inmuebles, herencias familiares de hace 20 años y ahorros acumulados a lo largo de una trayectoria de casi tres décadas en el servicio publico y privado”, dijo.
A través de una nota aclaratoria aseguró que su patrimonio está declarado y tiene un origen verificable.
Lee también Director de Birmex compró al contado 2 depas por 22 mdp; además, suma al menos 19 viajes por el mundo
Presunto asesino de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, fundó cinco empresas; abarcan desde publicidad hasta cajeros automáticos
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
dft/bmc
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
¿Cuándo podría salir Luis de Llano? Esto se sabe tras su arresto por el caso Sasha Sokol
Mundo
"Una boda nunca debe ser un campo de guerra"; Embajada de Irán en México acusa ataque deliberado de EU
Espectáculos
Fans de Camilo Séptimo convocan a homenaje para despedir a Jonathan "Honas" Meléndez
Universal Deportes
Olympiacos incluye a 'Hormiga' González en su plantilla para la Europa League