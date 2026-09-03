Carlos Ulloa, titular de Birmex, aseguró que la compra al contado de dos depas por 22 millones de pesos y 19 viajes por el mundo son producto de herencias y ahorros.

“El origen de los recursos corresponde a ingresos, venta de inmuebles, herencias familiares de hace 20 años y ahorros acumulados a lo largo de una trayectoria de casi tres décadas en el servicio publico y privado”, dijo.

A través de una nota aclaratoria aseguró que su patrimonio está declarado y tiene un origen verificable.

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