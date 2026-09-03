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Un supuesto influencer fue detenido por presuntamente almacenar pornografía infantil; el sujeto, identificado como Oscar Adrián “N” fue detenido en Guadalajara a través de la cumplimentación de una orden de aprehensión.
La Fiscalía de Jalisco informó que Óscar Adrián “N” contaba con un mandamiento judicial vigente que fue cumplimentado en la colonia 5 de Mayo por elementos de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes durante el desahogo de un cateo.
De acuerdo con las investigaciones, algunas cuentas y direcciones IP del ahora detenido —quien dijo ser influencer, youtuber y organizador de eventos— fueron detectadas a través del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés) como sitios donde presuntamente se almacenaba pornografía infantil.
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Durante el desahogo del cateo se fijaron distintos indicios que serán integrados a la carpeta de investigación, entre ellos teléfonos celulares, chips para teléfonos, tarjetas de memoria, memorias USB, computadoras, un chaleco balístico, insignias y algunas identificaciones a su nombre de un supuesto ministerio internacional de Derechos Humanos.
“Hasta este momento se cuenta con información de que Óscar Adrián ‘N’ presuntamente visitaba sitios de internet para comprar material con pornografía infantil, lo que se configura en la comisión de un delito. Sin embargo, las investigaciones continuarán para determinar si el imputado participaba en otros ilícitos como la distribución de material de las mismas características, incluso otros delitos que afectan la integridad de niñas, niños y adolescentes”, señaló el fiscal estatal Salvador González de los Santos.
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Tras su detención, Óscar Adrián “N” fue puesto a disposición del juez de control que lo requería para que se defina su situación legal en las próximas horas.
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