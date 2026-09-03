Cancún, Q. Roo. - El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) lanzó a nivel global, desde Cancún, dos nuevos indicadores para medir la contribución económica directa del turismo, y otro correspondiente al nivel de gasto generado por viajes de ocio o placer. En ambos, México ocupa el cuarto lugar, solo superado por Estados Unidos, China y Alemania.

Gloria Guevara, presidenta y CEO del organismo internacional, presentó el par de indicadores y destacó que México es el único país de Latinoamérica que figura en el primer ranking, con un aporte de 149 millones de dólares entre las 10 economías más grandes, lo que refleja “todavía” el potencial del país para continuar creciendo.

Para determinarlo, se consideran, entre otros conceptos, los gastos realizados directamente por los viajeros, como las facturas pagadas en hoteles y las entradas a parques.

También resaltó el papel relevante de Quintana Roo para abonar a la cuarta posición en el ranking, correspondiente al nivel de gasto por viajes de ocio y placer, y dijo que esa fue una de las principales razones para hacer el anuncio global desde este polo vacacional.

Guevara Manzo consideró que la posición de México en ambos rankings representa una oportunidad para continuar atrayendo inversiones, respaldar a los empresarios, fortalecer la promoción turística y mantener las políticas públicas orientadas al crecimiento del sector.

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Acompañada por Antonio Cosio y José Chapur, presidente y vicepresidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET); David Ortiz, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano; y el titular de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur), Bernardo Cueto, Guevara Manzo informó que los indicadores serán monitoreados anualmente para observar la evolución de las economías y su desempeño turístico.

Al hablar sobre la situación del sector a nivel global, la presidenta del WTTC explicó que, mientras la economía mundial creció 2.8 por ciento el año anterior, viajes y turismo aumentaron 4 por ciento.

De acuerdo con las cifras expuestas, la actividad turística generó una contribución mundial de 12.6 billones y 366 millones de empleos, equivalentes a uno de cada nueve puestos de trabajo en el planeta.

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Esto implica –subrayó– que durante los últimos cinco años, el turismo participó en la generación de uno de cada tres nuevos empleos creados en el mundo entre todas las industrias.

En tal escenario, puso a Quintana Roo como ejemplo de un destino que ha generado oportunidades laborales y ha atraído a personas de otras partes del país.

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Guevara expuso que México también tuvo un comportamiento favorable dentro de Norteamérica. Mientras la región registró un crecimiento de 1 por ciento, México alcanzó 1.2 por ciento, por encima de Canadá y Estados Unidos. Fue, además, el país que impulsó el crecimiento de la región.

En materia de gasto de viajes internacionales, indicó que México fue el único de los tres países norteamericanos que registró crecimiento, mientras Canadá y Estados Unidos tuvieron una disminución asociada a una menor cantidad de viajeros internacionales y, consecuentemente, de gasto.

El turismo mexicano –detalló– creció el año anterior a un ritmo superior al de la economía y la actividad representa alrededor de ocho millones de empleos en el país. Dentro de este desempeño destacó particularmente el turismo de ocio.

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Guevara Manzo, quien se reunió esta mañana con la gobernadora del estado, “Mara” Lezama, vinculó los resultados de México con la experiencia turística de Quintana Roo, cuyas prácticas –dijo– son compartidas con otros destinos a través del WTTC, constituyendo una referencia internacional.

A pregunta expresa, la extitular de la Secretaría de Turismo (Sectur) confirmó que, si México volviese a invertir recursos públicos en promoción institucional de sus destinos turísticos, los resultados actuales se multiplicarían.

A la conferencia asistieron Antonio Cosío y José Chapur, presidente y vicepresidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET); David Ortiz, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, y el titular de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur), Bernardo Cueto. 03/09/2026 | Foto: Adriana Varillas.

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Al tomar la palabra, el titular de la Sedetur detalló que el estado ha desarrollado distintos fideicomisos relacionados con la actividad turística, como el destinado a la promoción turística, cuyo ejercicio de recursos –afirmó– ha sido transparentado.

Otro de los fideicomisos está orientado al fortalecimiento de la actividad turística y al mantenimiento de la zona hotelera de Cancún, y uno más está enfocado en el bienestar turístico y en el desarrollo de proyectos de infraestructura.

Cueto Riestra comentó que Quintana Roo ha realizado reformas a su legislación estatal de turismo y que, actualmente, contempla zonas prioritarias de gestión turística para mejorar la administración de los destinos en el mediano y largo plazo.

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A ello agregó la incorporación de segmentos considerados estratégicos, como el de gastronomía, turismo comunitario, deportivo, cultural y de salud.

Destacó el crecimiento de la infraestructura para congresos, convenciones y reuniones, con más de 170 mil metros cuadrados disponibles para este tipo de actividades.

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Conectividad, facilitación de viajes e inteligencia artificial, entre los retos

México es el único país de Latinoamérica en el ranking. Foto: Darko Kukovec. Unsplash

Si bien la agenda global del WTTC contempla ocho prioridades que son abordadas con gobiernos de distintos países, entre ellas la generación de inversión, manejo de crisis, fuerza laboral, incorporación de jóvenes, inteligencia artificial y gestión de destinos, Guevara Manzo enlistó una serie de desafíos del sector.

Entre ellos, ubicó la facilitación de viajes, particularmente la necesidad de hacer más ágiles los procesos de entrada y salida en los aeropuertos.

Al respecto, explicó que el organismo trabaja con gobiernos para incorporar sistemas de biometría y facilitar los procesos de visado y movilidad, especialmente para los viajeros internacionales.

Otro de los retos señalados fue la conectividad aérea. Guevara explicó que las aerolíneas están reorganizando sus rutas y que algunos destinos han resultado afectados por esos cambios.

Como ejemplo, citó la modificación de rutas hacia India y Australia, con un incremento de vuelos directos desde determinadas regiones.

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En el caso de Quintana Roo, comentó que existe una demanda identificada de viajeros procedentes de la costa oeste de Estados Unidos y de algunos destinos europeos, por lo que el WTTC buscará apoyar al gobierno estatal y al sector turístico en la identificación de oportunidades para incrementar la conectividad.

La agenda del organismo también incluye la inteligencia artificial y sus efectos sobre el sector, tanto en materia de regulación como en productividad y eficiencia; la incorporación de jóvenes a la industria y la movilidad laboral para facilitar la contratación de trabajadores internacionales.

WTTC impulsará las “7 Maravillas Contemporáneas del Mundo”

Guevara anunció además una iniciativa internacional denominada “Las Maravillas Contemporáneas del Mundo”, mediante la cual el WTTC busca identificar y promover nuevos lugares capaces de atraer visitantes y fortalecer destinos turísticos.

Explicó que durante el 2027 las y los viajeros de todo el mundo podrán elegir las siete maravillas contemporáneas del mundo. Las ganadoras serán anunciadas el 7 de julio de ese año.

La iniciativa forma parte de las acciones que el organismo desarrolla para impulsar nuevos destinos y generar mayor actividad turística.

Como parte de sus actividades internacionales, mencionó reuniones recientes y próximas con gobiernos de Estados Unidos y Japón, así como el foro del organismo previsto en Valeta, Malta, del 7 al 9 de octubre, donde se planteará la agenda turística para los siguientes años.

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JACL/cr