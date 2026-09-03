Tres presuntos integrantes de una banda buscada por los US Marshals y dedicada al lavado de dinero y la comisión de fraudes con criptomonedas fueron detenidos en Zapopan y entregados a las autoridades de los Estados Unidos.

Los detenidos fueron identificados como Sergio Jáuregui, de 51 años, detenido en la intersección de la avenida Puerta de Hierro y Paseo Andares, en la colonia Puerta de Hierro, y Julián Jáuregui, de 28 años, y Eduardo Navarro, de 35, ambos localizados en la colonia Lomas del Paradero.

El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, explicó que fue el Consulado de los Estados Unidos el que proporcionó la información sobre los tres detenidos y su posible localización para que las autoridades locales pudieran actuar.

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Con la información proporcionada, la Policía Estatal implementó una operación que incluyó el monitoreo de las redes sociales de los señalados y el seguimiento de sus movimientos a través de las cámaras del C5.

Los tres hombres contaban con órdenes de captura dictadas desde octubre de 2025 por un tribunal de distrito de California y se les buscaba por los delitos de fraude electrónico con criptomonedas y conspiración y operaciones de lavado de dinero.

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JACL/cr