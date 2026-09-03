Luego de pasar más de 20 horas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando, Luis de Llano Macedo fue puesto en libertad.

El productor fue detenido este pasado miércoles por desacato; tras negarse, por más de un año, a ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol, medida que fue resuelta por una jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).

Alrededor de las 18:00 horas de este jueves, De Llano cruzó la puerta principal del recinto, provocando un zafarrancho entre la prensa que lo esperaba y los policías que intentaban abrirle paso.

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Según se puede ver en diferentes videos que ya circulan en redes sociales, De Llano fue abordado por las diferentes cámaras y micrófonos que aguardaban su salida, y aunque lo cuestionaron sobre su paso por el lugar, evitó hacer cualquier tipo de declaración.

Con el paso forzado y entre empujones, logró llegar hasta un automóvil de color rojo, el cual se estacionó frente al "Torito" apenas unos segundos antes de la aparición de De Llano. Cerró la puerta y partió hacia una ubicación desconocida.

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Macedo cumplió 24 de las 30 horas de arresto que pesaban en su contra, pues fueron giradas dos órdenes (cada una de 15 horas) por el incumplimiento de la sentencia relacionada con el proceso que Sasha Sokol inició por daño moral.

El caso inició en 2022, cuando la exTimbiriche denunció públicamente el abuso del que fue víctima cuando ella tenía 14 años y él 39.

Posteriormente, Sokol demandó al productor por daño moral. Las autoridades fallaron a su favor y en 2025 la Suprema Corte confirmó la sentencia, que responsabiliza a De Llano y le ordenaba, entre otras medidas, ofrecer una disculpa pública y reparar el daño.

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Hasta el momento, el productor no se ha pronunciado respecto a su detención y tampoco se sabe si accederá a cumplir con lo establecido por la ley.

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