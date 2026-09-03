Buenos Aires. El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este jueves que sancionará a aquellas empresas que exploten recursos naturales en las islas Malvinas, bajo ocupación británica y cuya soberanía reclama el país suramericano, y que construirá una base militar en uno de los puntos continentales más cercanos al archipiélago del Atlántico sur.

"Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina", dijo Milei en un mensaje transmitido por cadena nacional.

El presidente anunció además la firma de un decreto para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el "fin prioritario" de construir una base naval integrada en la provincia de Tierra del Fuego, dentro de cuyo territorio Argentina considera que están las Malvinas.

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“Asegurar nuestra preeminencia en este territorio no es un capricho político, es supervivencia”, aseveró el mandatario. " Quien tenga mayor proyección sobre el Atlántico Sur estará en una mejor posición para defender sus intereses”, añadió.

Milei denunció el proyecto británico Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, del cual dijo que “tiene fecha para iniciar la explotación petrolera offshore” en la zona circundante de las Islas Malvinas “en algún momento de los próximos meses”.

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Cadena Nacional del Presidente Javier Milei sobre la Causa Malvinas. pic.twitter.com/tqghawtYq5 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 4, 2026

“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora”, advirtió.

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Luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera recientemente que está revaluando su posición sobre las Malvinas, Milei dijo que “en el mundo corren vientos de cambio favorables” al reclamo de la Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

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