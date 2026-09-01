Buenos Aires.- El presidente argentino, Javier Milei, dijo que el reclamo de las islas Malvinas es la causa "mas importante y sagrada" de los ciudadanos de su país en agradecimiento a la declaración del presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo que Washington podría cambiar su postura y defender la soberanía argentina del archipiélago frente al Reino Unido.

“Ayer ha pasado algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, afirmó Milei en una entrevista con radio El Observador.

El presidente estadounidense afirmó el lunes que su gobierno está evaluando su postura sobre las Malvinas, administradas por el Reino Unido: “Siempre reviso todas las posiciones, esa es apenas una entre muchas”, respondió el presidente de EU a la pregunta de un periodista en la Casa Blanca.

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Las declaraciones de Trump introducen un nuevo elemento en la política del gobierno de Milei en el reclamo de la soberanía del archipiélago, después de que el mandatario argentino asegurara en agosto que la alianza con Estados Unidos era la "llave" para recuperarlo.

“Estados Unidos ha cambiado su visión estratégica del mundo, mira esto desde una perspectiva política y es necesario un aliado confiable en el paso del Atlántico al Pacífico. Argentina está cumpliendo con todas esas condiciones y esa es la llave que nos va a permitir recuperar Malvinas”, dijo Milei a inicios de agosto.

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Presidente de Argentina respalda a jugadores de la Albiceleste por el cartel de las Malvinas. FOTOS: AFP / EFE

¿Cuál es la postura de EU sobre las Malvinas?

Días después, el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, descartó que existiera un cambio en la política de Washington.

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Estados Unidos tiene "una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado”, dijo Lamelas al canal argentino TN.

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Estados Unidos ha tenido históricamente una posición neutral en la disputa de soberanía de las Malvinas, aunque ha reconocido la administración británica del archipiélago.

Milei ha defendido que el reclamo argentino debe resolverse por la vía diplomática tras lo ocurrido durante el Mundial 2026, cuando los jugadores de la selección argentina exhibieron una pancarta con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" tras vencer a Inglaterra en las semifinales.

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Horas después de la entrevista, y finalizada una reunión entre Milei y su gabinete, la vocería presidencial informó que este jueves el mandatario realizará una cadena nacional donde brindará más detalles a la población sobre "los avances diplomáticos que lleva adelante la Cancillería en defensa de la soberanía de las islas Malvinas".

Presentan demanda contra proyecto petrolero británico e israelí en las Malvinas

Abogados ambientalistas y excombatientes argentinos en la guerra de 1982 contra Reino Unido por las islas Malvinas presentaron este martes una demanda contra un proyecto de la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper para explotar crudo en aguas cercanas al archipiélago.

La denuncia fue presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Excombatientes de las Malvinas de la ciudad de La Plata (Cecim) ante un juzgado federal de Río Grande, en la sureña provincia argentina de Tierra del Fuego, de cuyo territorio forman parte las islas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833.

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"Es una acción judicial preventiva de daño ambiental y soberano de incidencia colectiva contra las dos petroleras y su proyecto Sea Lion", confirmó a EFE Enrique Viale, presidente de la AAdeAA.

El proyecto 'offshore' (costas afuera), que prevé comenzar a extraer crudo en 2028, se ubica en la cuenca petrolera Malvinas norte, a unos 220 kilómetros de las islas, en el Atlántico sur, un espacio que para Argentina está dentro de su plataforma continental y que forma parte de su histórico reclamo de soberanía sobre el archipiélago y las aguas que lo rodean.

La iniciativa recibió el visto bueno del gobierno isleño, al margen de las autoridades argentinas.

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La denuncia tiene dos dimensiones: por un lado, denuncia la falta de evaluación de impacto ambiental y la autorización gubernamental exigidas por la legislación argentina; y, por otro, plantea la controversia sobre la soberanía y cómo el proyecto supone una acción unilateral contraria a resoluciones de Naciones Unidas sobre la disputa.

La demanda, a la que tuvo acceso EFE, menciona la resolución 31/49 emitida en 1976 por la Asamblea General de la ONU, en la que se instó a Argentina y Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales mientras la controversia permanezca abierta.

"Sobre un mismo espacio se superponen dos bienes colectivos: ambiente y soberanía. El daño nace de un proyecto hidrocarburífero de enorme escala, ejecutado sin evaluación ni autorización argentinas. La herida es doble. Afecta los ecosistemas. Afecta el derecho del pueblo a decidir y preservar lo propio", afirmaron la AAdeAA y el Cecim.

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