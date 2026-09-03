El Cablebús suspendió temporalmente el servicio en la Línea 1, que va de Indios Verdes a Cuautepec, debido a la tormenta eléctrica que azota la zona norte de la Ciudad de México.

En redes sociales, el Cablebús informó que inició el desembarque de usuarios como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas.

“Iniciamos el desembarque de personas usuarias en línea 1 por tormenta eléctrica en la zona norte”, publicó.

Lee también CIESAS exige búsqueda inmediata de estudiante desaparecida

El sistema señaló que la operación permanecerá suspendida mientras continúe la tormenta, y será reanudada una vez que el clima sea adecuado.

“Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual”, recalcó.

[Publicidad]

mahc/cr