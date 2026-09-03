[Publicidad]
El Cablebús suspendió temporalmente el servicio en la Línea 1, que va de Indios Verdes a Cuautepec, debido a la tormenta eléctrica que azota la zona norte de la Ciudad de México.
En redes sociales, el Cablebús informó que inició el desembarque de usuarios como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas.
“Iniciamos el desembarque de personas usuarias en línea 1 por tormenta eléctrica en la zona norte”, publicó.
Lee también CIESAS exige búsqueda inmediata de estudiante desaparecida
El sistema señaló que la operación permanecerá suspendida mientras continúe la tormenta, y será reanudada una vez que el clima sea adecuado.
“Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual”, recalcó.
[Publicidad]
Velan en Tlalnepantla a Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo y su familia; Fiscalía continúa investigación
mahc/cr
[Publicidad]
Más información
Mundo
Casa Blanca lanza "Trump Arcade"; promociona videojuegos sobre deportaciones, muro fronterizo y ahorro
Universal Deportes
El goleador mexicano que la está rompiendo en Centroamérica y no deja de marcar
Universal Deportes
Cruz Azul vs Santos Laguna cambia de horario; el partido empezará más temprano
Estados
Exalcalde de Chichimilá, Yucatán, es encarcelado nuevamente; está acusado de fraude contra un empresario
Espectáculos
Manolo Caro cuestiona amistades de Mariana Ochoa y fans lo tunden en redes
Al día
El Metro cumple 57 años y revela el futuro de la Línea 3
Al día
Vecinos exhiben fracaso de obras realizadas alrededor del Estadio Ciudad de México
La Roja
Tatuaje revelaría el trágico destino de Tatiana, joven colombiana desaparecida en México