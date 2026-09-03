Metrópoli | 03-09-26 | 19:33 |

El suspendió temporalmente el servicio en la Línea 1, que va de Indios Verdes a Cuautepec, debido a la tormenta eléctrica que azota la zona norte de la Ciudad de México.

En , el Cablebús informó que inició el desembarque de usuarios como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas.

“Iniciamos el desembarque de personas usuarias en línea 1 por tormenta eléctrica en la zona norte”, publicó.

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El sistema señaló que la operación permanecerá suspendida mientras continúe la tormenta, y será reanudada una vez que el clima sea adecuado.

“Una vez que las sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual”, recalcó.

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mahc/cr

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