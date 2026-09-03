La amistad entre Fito Páez y director Matías Gueilburt fue el punto de partida para crear “Fito Páez: el mundo cabe en una canción”, un documental que se acerca al músico argentino desde su proceso creativo, pero también desde los momentos que han marcado sus 40 años de trayectoria.

A lo largo de un año, las cámaras siguieron a Páez en escenarios y estudios para mostrarlo antes y después de subir al escenario, así como la manera en que trabaja y construye su música.

Uno de los atractivos del documental es que permite conocer a un Fito frontal, sin demasiados filtros, muy en la línea de las entrevistas de largo aliento en las que el músico habla abiertamente sobre su manera de entender la vida, la música, sus tragedias y sus éxitos.

La película también recupera archivos, imágenes y pensamientos del propio Páez para recorrer una carrera que lo ha mantenido vigente a nivel internacional y que ha estado marcada tanto por el reconocimiento como por los excesos.

La elección de Gueilburt como director tampoco fue casual. Además de la amistad que mantiene con Páez, el realizador cuenta con experiencia en biopics sobre figuras argentinas como Jorge Mario Bergoglio, Ernesto “Che” Guevara, Diego Maradona y Gustavo Cerati.

“Fito Páez: el mundo cabe en una canción” encuentra así su interés en algo más que repasar la trayectoria de uno de los músicos argentinos más reconocidos: permite acercarse al hombre detrás del escenario y a la forma en que cuatro décadas de música, éxitos y excesos terminaron por construir al artista.