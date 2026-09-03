Después de un procedimiento que se prolongó durante 19 meses, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la denominación y el emblema de Somos México, partido político que cuestionó haber obtenido una identidad gráfica definitiva a sólo seis días del inicio del proceso electoral 2026-2027.

Marco Antonio Baños, representante de Somos ante el Instituto Nacional Electoral, reconoció que el organismo agilizó el procedimiento después de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque consideró que la demora colocó a la organización política en condiciones inequitativas.

“La verdadera inequidad es que apenas hasta el día de hoy, a escasos seis días del arranque del proceso electoral, tengamos una identidad gráfica”, comentó.

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Baños rechazó que el uso de la expresión “Somos México”, que la organización tuvo que modificar, le hubiera generado alguna ventaja frente a otras fuerzas políticas. Sostuvo que la inequidad se encuentra en la falta de reglas eficaces con el objeto de detener los actos anticipados de campaña.

Afirmó que, mientras Somos enfrentó un largo procedimiento para definir su nombre e imagen, personajes vinculados con el partido oficialista hicieron actos de promoción anticipada, entre ellos eventos en los que algunos aspirantes fueron presentados como futuros gobernadores.

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“La equidad debe garantizar condiciones adecuadas para todos en la competencia”, puntualizó el exconsejero electoral.

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Aseguró que con la aprobación de su denominación y emblema, inicia una nueva etapa rumbo a las elecciones de 2027 como una fuerza política ciudadana.

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Manifestó que buscará restaurar las instituciones democráticas y el Estado de derecho, así como impulsar que la pluralidad, el respeto y la tolerancia sean las reglas de la participación política en México.

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dft