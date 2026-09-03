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La Secretaría de Salud informó que investiga el brote de gastroenteritis por salmonela que enfermó a residentes en el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" y aseguró que habrá una sanción administrativa contra quien resulte responsable.
A través de un comunicado, la institución aseguró que como medida de prevención el servicio subrogado de comedor, señalado de iniciar el brote, permanece suspendido.
"La investigación se encuentra en curso y contempla la revisión de las condiciones sanitarias y de los procesos relacionados con la preparación y suministro de alimentos, a fin de establecer con evidencia el origen del problema y estar en posibilidad de deslindar responsabilidades", dijo.
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La institución señaló que será firme para aplicar la normatividad vigente.
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Salud investiga brote de gastroenteritis por salmonela en Hospital General; alista sanción administrativa