Nación | 03-09-26 | 22:11 | Actualizada | 03-09-26 | 22:44 |

La Secretaría de Salud informó que investiga el brote de gastroenteritis por que enfermó a residentes en el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" y aseguró que habrá una sanción administrativa contra quien resulte responsable.

A través de un comunicado, la institución aseguró que como medida de prevención el servicio subrogado de , señalado de iniciar el brote, permanece suspendido.

"La investigación se encuentra en curso y contempla la revisión de las condiciones sanitarias y de los procesos relacionados con la preparación y suministro de alimentos, a fin de establecer con evidencia el origen del problema y estar en posibilidad de deslindar responsabilidades", dijo.

Lee también

La institución señaló que será firme para aplicar la normatividad vigente.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

cdm

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]