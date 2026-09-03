Cuando Jorge Ortiz de Pinedo dice que sus compañeros de la serie "Una familia de diez" son su familia, no miente, ya que a lo largo de casi dos décadas han pasado más tiempo juntos que con sus familias reales. Incluso, han sido testigos de momentos importantes en sus vidas, como si los unieran verdaderos lazos de sangre.

"Hemos tenido muchas aventuras... momentos muy felices, como nacimientos de niños, romances, bodas, etcétera. Esta es mi familia, mi familia artística", dijo el actor y productor, durante el anuncio de la treceava y última temporada del programa.

"Es importante irse cuando se está hasta arriba. 'Una familia de diez' empezó siendo la comedia número uno de la televisión mexicana y así se va a ir", agregó Pedro Ortiz de Pinedo, productor de la serie.

Lee también "Una familia de diez" prepara su adiós: "¿Tú crees?" tomará poco a poco su lugar en Las Estrellas

Fue en 2007 cuando se transmitió la primera temporada de la serie, y al poco tiempo se convirtió en todo un suceso. Sin embargo, todo lo que inicia, debe terminar y está última entrega, aseguró Pedro, es la más divertida.

"Evidentemente hay sentimientos encontrados. Es un clásico moderno de la televisión mexicana, y digo moderno porque está vigente, seguirá vigente y deja un gran legado".

[Publicidad]

En la presentación estuvieron presentes Hugo Alcantara "El indio Brayan", Oswaldo Zárate (Julián), Wendy Braga (Sol), Luz Edith Rojas (Susi), Carlos López "El Chevo" (Brian), Camila Rivas (Victoria), Carlos Ignacio (Carlos), Moisés Iván Mora (Aldolfo), Mariana Botas (Martina), María Fernanda García (tía Licha), Andrea Torre (la Nena), Zully Keith (Renata) y Jorge Ortiz de Pinedo (Placido), el elenco de esta última temporada.

"Estoy muy feliz de ver a mis compañeros. Es muy fácil decir que estamos cumpliendo más de 250 emisiones, pero no es fácil decir que estamos juntos desde hace 19 años", afirmó Ortiz de Pinedo.

El intérprete de Plácido López, explicó que los episodios fueron entrega grabados hace año y medio, desde entonces ya se había planeado que fuera el final. Asimismo, rindió un pequeño homenaje a Eduardo Manzano (q.e.p.d.), quien formó parte de la historia.

[Publicidad]

"Fue un placer el haber trabajado con una leyenda de la televisión, con este hombre tan bondadoso, tan alegre que nos hizo la vida muy feliz. Lo recordaremos siempre con mucho cariño, y esta temporada se la dedicamos", finalizó.