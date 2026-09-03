Una anomalía meteorológica mantiene bajo la lupa al Océano Pacífico, tras la actividad de tres ciclones tropicales de manera simultánea, se trata de los huracanes “Karina”, “Lowell” y “Marie”.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), este raro suceso se deriva de la evolución del fenómeno “El Niño”, un evento climático natural que provoca el calentamiento anormal de la superficie del agua en el Océano Pacífico. Aunado a ello, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU, alertó que el fenómeno podría intensificarse fuertemente convirtiéndose en el más intenso jamás registrado y sus efectos podrían permanecer hasta febrero del 2027.

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Este extraño suceso meteorológico se deriva de la evolución del fenómeno “El Niño”. Foto: GOES-West

Triada de huracanes Karina, Lowell y Marie se alinean en el Pacífico

Este jueves el huracán Lowell se intensificó a 445 millas al sur de Hawái, convirtiéndose en una supertormenta categoría 5. Mientras que, el huracán Karina de categoría 3 se ubica al este de las islas.

Asimismo, el pronóstico de este 3 de septiembre de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sigue el paso por el Pacífico mexicano del huracán Marie de categoría 1, el cual provocará lluvias intensas esta noche en Baja California Sur y muy fuertes precipitaciones en otros diez estados de la república.

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It's now official -- Marie is a Hurricane



All 3 are fully operational Hurricanes including Karina and Lowell. Plenty of space in between them.



Next week we'll have Norbert, too! All thanks to Super El Niño pic.twitter.com/IPk4qv1TYY — Ryan Maue (@RyanWeather) September 3, 2026

¿Cuánto durará en México la temporada de huracanes 2026?

La temporada de huracanes y ciclones en México se encuentra activa y en su periodo de mayor intensidad desde que inició, el pasado 15 de mayo en el Oceáno Pacífico y el 1 de junio en el Océano Atlántico.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostica que la época de huracanes concluya el próximo 30 de noviembre en ambas regiones.

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