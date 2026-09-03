Estados | 03-09-26 | 21:58 |

El , anunció la para cubrir a la población femenina mayor de 60 años a partir de este mes.

Durante la clausura del primer día del Noveno Encuentro Sin Límites, el mandatario estatal aseveró que “La edad no puede ser un obstáculo", motivo por el cual las beneficiarias podrán realizar su registro a través del , la Secretaría de Igualdad e Inclusividad, o en la red de 49 Centros Comunitarios de la entidad para recibir un apoyo personalizado.

La estrategia busca dar cumplimiento a las disposiciones de la Constitución del Estado respecto a la garantía de una vida digna para las personas mayores.

Clausura del primer día del Noveno Encuentro Sin Límites: “La Revolución de Vivir Más: Transformar el envejecimiento hoy". 03/09/2026 | Foto: Cortesía del Gobierno de Nuevo León.
Clausura del primer día del Noveno Encuentro Sin Límites: “La Revolución de Vivir Más: Transformar el envejecimiento hoy". 03/09/2026 | Foto: Cortesía del Gobierno de Nuevo León.

Las autoridades estatales destacaron que la entidad mantiene los índices de esperanza de vida más altos del país, lo cual atribuyeron a la implementación de esquemas como "Cuidar Tu Salud", plataforma que brinda servicios de atención médica gratuita a la población sin seguridad social.

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Por su parte, la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, señaló que la política gubernamental hacia este sector contempla la profesionalización de asilos y casas de cuidado, así como la prestación de servicios de asistencia jurídica y psicológica.

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“Porque la revolución de vivir más no consiste solamente en aumentar la esperanza de vida. Consiste en que esos años sean con salud, con autonomía, comunidad, oportunidades y con dignidad”, resaltó Mariana Rodríguez.

Mariana Rodríguez Cantú señaló que la política gubernamental hacia este sector contempla la profesionalización de asilos y casas de cuidado. 03/09/2026 | Foto: Cortesía del Gobierno de Nuevo León.
Mariana Rodríguez Cantú señaló que la política gubernamental hacia este sector contempla la profesionalización de asilos y casas de cuidado. 03/09/2026 | Foto: Cortesía del Gobierno de Nuevo León.

En el marco del evento se otorgó el Distintivo APAM a la Dirección General de Cintermex, galardón que reconoce a los establecimientos que implementan infraestructura accesible y entornos amigables con las personas mayores.

Las actividades de la jornada incluyeron dinámicas de activación física, ponencias sobre diversidad y conversatorios especializados en la atención médica integral de la población de la tercera edad.

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JACL/cr

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