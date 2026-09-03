El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, anunció la ampliación del programa "Ayudamos a las Mujeres" para cubrir a la población femenina mayor de 60 años a partir de este mes.

Durante la clausura del primer día del Noveno Encuentro Sin Límites “La Revolución de Vivir Más: Transformar el envejecimiento hoy", el mandatario estatal aseveró que “La edad no puede ser un obstáculo", motivo por el cual las beneficiarias podrán realizar su registro a través del IEPAM, la Secretaría de Igualdad e Inclusividad, o en la red de 49 Centros Comunitarios de la entidad para recibir un apoyo personalizado.

La estrategia busca dar cumplimiento a las disposiciones de la Constitución del Estado respecto a la garantía de una vida digna para las personas mayores.

Clausura del primer día del Noveno Encuentro Sin Límites: “La Revolución de Vivir Más: Transformar el envejecimiento hoy". 03/09/2026 | Foto: Cortesía del Gobierno de Nuevo León.

Las autoridades estatales destacaron que la entidad mantiene los índices de esperanza de vida más altos del país, lo cual atribuyeron a la implementación de esquemas como "Cuidar Tu Salud", plataforma que brinda servicios de atención médica gratuita a la población sin seguridad social.

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Profesionalización de cuidados y entrega de reconocimientos de accesibilidad

Por su parte, la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, señaló que la política gubernamental hacia este sector contempla la profesionalización de asilos y casas de cuidado, así como la prestación de servicios de asistencia jurídica y psicológica.

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“Porque la revolución de vivir más no consiste solamente en aumentar la esperanza de vida. Consiste en que esos años sean con salud, con autonomía, comunidad, oportunidades y con dignidad”, resaltó Mariana Rodríguez.

Mariana Rodríguez Cantú señaló que la política gubernamental hacia este sector contempla la profesionalización de asilos y casas de cuidado. 03/09/2026 | Foto: Cortesía del Gobierno de Nuevo León.

En el marco del evento se otorgó el Distintivo APAM a la Dirección General de Cintermex, galardón que reconoce a los establecimientos que implementan infraestructura accesible y entornos amigables con las personas mayores.

Las actividades de la jornada incluyeron dinámicas de activación física, ponencias sobre diversidad y conversatorios especializados en la atención médica integral de la población de la tercera edad.

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JACL/cr