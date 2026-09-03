El gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó los resultados del sistema de salud en el estado y aseguró que la entidad se consolidó como referente nacional en materia de la materia, al ocupar el primer lugar del país en esperanza de vida y acceso a servicios médicos, de acuerdo con los indicadores presentados por la Secretaría de Salud estatal.

Durante el programa Nuevo León Informa, Samuel Alejandro García Sepúlveda y la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, resaltaron los avances alcanzados mediante el denominado “Modelo Nuevo León”.

Marroquín Escamilla informó que la esperanza de vida en el estado llegó a 78.1 años, mientras que Nuevo León registró el menor nivel de población con carencia de acceso a servicios de salud, según datos del INEGI.

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Uno de los principales programas es Cuidar tu Salud, que suma actualmente 1 millón 315 mil personas registradas, equivalente al 94% de la meta establecida hace cinco años.

La estrategia, dijo, contempla programas gratuitos de prevención y atención en áreas como cáncer, salud mental, salud materno-infantil, enfermedades cardiovasculares y atención a adultos mayores.

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Entre los resultados destacan más de 89 mil cédulas de detección de cáncer infantil y 642 pacientes diagnosticados. En cáncer de mama, más de 2 mil mujeres han sido incorporadas al programa y la tasa de mortalidad disminuyó de 27.9 a 24.4 defunciones por cada 100 mil mujeres mayores de 25 años.

En salud materno-infantil, se informó que el programa "Asistimos con Amor" acumula más de 68 mil visitas domiciliarias, mientras que "Alimentar con Amor" contribuyó a elevar la práctica de lactancia materna de 40 a 76% en los servicios estatales.

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El gobernador de Nuevo León, Samuel García y la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, destacaron los resultados del sistema de salud en el estado. Foto: especial

La secretaria de Salud estatal destacó también el programa "Código Infarto", que permite activar una red de atención desde el 911 para brindar atención prehospitalaria y traslado oportuno a pacientes con síntomas de infarto.

En salud mental, el estado fortaleció la atención especializada y sumó unidades CAISMA en Montemorelos y Sabinas Hidalgo. Para los adultos mayores, la Unidad Amable del Hospital Metropolitano fue reconocida en Chile por su modelo de atención.

Durante la presentación, García Sepúlveda también destacó el nuevo Hospital Infantil, cuyo proyecto, afirmó, fue seleccionado para recibir en Nueva York un reconocimiento como el mejor proyecto hospitalario del continente durante este año.

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El Mandatario sostuvo que estos resultados forman parte del “Modelo Nuevo León”, estrategia que, afirmó, se ha desarrollado durante cinco años con disciplina y políticas públicas enfocadas en resultados.

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Con ello, el Gobierno estatal plantea consolidar un sistema de salud basado no solo en infraestructura, sino también en prevención, detección oportuna, atención especializada y cobertura para la población.

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