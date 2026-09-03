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El diputado local de Morena, Pedro Haces Lago, propuso que las personas que abandonen a los adultos mayores no puedan heredar.
Durante la sesión ordinaria de este jueves en el Congreso de la Ciudad de México, el legislador presentó una reforma al Código Civil local para crear el Registro de Abandono de Personas Mayores de la Ciudad de México; las personas que estén inscritas en el mencionado registro serán incapaces de heredar.
El legislador señaló que, tras las muestras de afecto en fechas festivas, existe una realidad dolorosa donde "miles de personas adultas mayores viven una realidad silenciosa y dolorosa: el abandono por parte de sus propios familiares", un problema documentado por instituciones como la UNAM y el Consejo Ciudadano.
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Advirtió que la legislación actual tiene un vacío que permite una injusticia patrimonial: que los mismos familiares que negaron alimentos y cuidados reaparezcan a cobrar el patrimonio de la víctima.
"Quien no estuvo para cuidarla en vida puede aparecer para cobrar después de su muerte, y eso no es justo", dijo el diputado, al sostener la premisa central de su reforma: "Si no estuviste para cuidarlos en vida, no vas a estar para cobrar su herencia en la muerte".
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El proyecto también prevé un mecanismo de cancelación si la persona retoma sus obligaciones de cuidado, enviando un mensaje claro desde el Poder Legislativo local.
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Al concluir su presentación, el legislador enfatizó que el mensaje es claro: "Abandonar a nuestros adultos mayores debe tener consecuencias".
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mahc/cr
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