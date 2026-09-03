El narrador, ensayista y editor Alejandro Arteaga es el ganador del Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2025 a por su obra "Sala de máquinas", considerada una propuesta de ficción poética que explora los vínculos entre tecnología, humanidad y creación literaria.

El jurado conformado por Liliana Weinberg, Mónica Nepote y Hugo Valdés, concedió el premio por mayoría a este libro que ofrece una “muestra de ficción poética” y “abre la posibilidad del libro y la literatura como un juego entre determinismo y libertad; tecnología y humanidad; automatismo y creación”.

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"Sala de máquinas" reúne veintiún ficciones construidas en torno a los avatares de otras tantas máquinas y tecnologías fantásticas, absurdas o descabelladas. Se trata, dijo el jurado, de "una máquina ficcional que muestra, en su carácter híbrido, una capacidad de superar las distancias entre géneros a través de un continuo ejercicio de ensamblaje y transformación”. Asimismo, destacó que Arteaga construye “un libro para ir a vivir en él”, que es a su vez un modo de convertir el libro en vida.

En el libro, Arteaga recurre a diversas formas literarias como la epístola, el informe, el artículo periodístico, el ensayo, el discurso y la hoja de venta.

Entre las máquinas que elabora se encuentran una lupa electrónica que resuelve crímenes y misterios, una nave aerostática decimonónica para paisajistas, un bardo robot que gana un concurso de poesía, una cinta de caminata que ayuda al discernimiento y una ciudad autómata emplazada en el Amazonas.

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"Sala de máquinas" aborda temas como los conflictos que surgen cuando la tecnología sustituye al ser humano en tareas como la creación artística, la identidad, los límites cada vez más tenues entre realidad y ficción y la exploración del subconsciente.

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Al conocer la noticia, Alejandro Arteaga dijo que el prestigio de un premio literario lo constituyen las obras y los autores que lo han ganado. "No existe un premio en México que, en ese sentido, pueda comparársele. Para comprobarlo sólo basta revisar la lista de obras y autores que lo han obtenido, desde la llamada Generación de Medio Siglo hasta la actualidad: es impresionante. De José Revueltas a Octavio Paz, de Pedro Páramo a 'Terra Nostra', de Amparo Dávila a Inés Arredondo, de Augusto Monterroso a Rosario Castellanos, de Efraín Huerta a José Emilio Pacheco. Incluir una obra propia en ese universo resulta un privilegio”.

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Arteaga estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM y fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas de 2006 a 2008. Ha publicado las novelas "Sick & McFarland. Una novela pretenciosa", en coautoría con Alfonso Nava, y "Anfiteatro", por las que obtuvo el Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo 2016 y el Premio Nacional de Novela Ignacio Manuel Altamirano 2018, respectivamente.

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Con "Biblioteca mínima" obtuvo el Premio Bellas Artes de Minificción Edmundo Valadés 2019; con Biblioteca portátil, el Premio Nacional de Cuento Corto Eraclio Zepeda 2023; y con Sala de máquinas, el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez 2024. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

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El Premio Villaurrutia es concedido por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas

Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura, en colaboración con la Sociedad Alfonsina Internacional.

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