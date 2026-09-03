La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, recorrieron el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata.

Ambos funcionarios destacaron la coordinación y tecnología para la búsqueda de personas desaparecidas. Además, resaltaron que las autoridades trabajan en este centro de forma coordinada para atender las 24 horas, los siete días de la semana, los reportes para la localización de personas desaparecidas.

El titular de la SSPC indicó que actualmente, el 50% de las personas reportadas a través de la alerta son localizadas durante las primeras 24 horas.

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"La desaparición y no localización de personas es una de las problemáticas más dolorosas que enfrenta nuestro país y su atención es una prioridad para el Gobierno de México", comentó García Harfuch en sus redes sociales.

Mencionó que dicha iniciativa fue impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con la finalidad de fortalecer la respuesta del Estado y activar de manera inmediata, con las instituciones del Gabinete de Seguridad y las 32 entidades federativas, las capacidades de búsqueda y localización.

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"Seguiremos fortaleciendo la coordinación, la tecnología y las capacidades de las instituciones. Ante una desaparición, cada minuto cuenta. Nuestra obligación es buscar, localizar y acompañar a las familias", agregó el servidor.

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Asimismo, al recorrido acudió la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa.

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La secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, durante su visita al Centro de Mando de Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI) el 03 de septiembre de 2026. Foto: X @rosaicela_

Segob presenta acciones para Estrategia Nacional de Búsqueda

Recientemente, la Segob presentó 10 acciones del gobierno para fortalecer la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas y mejorar la calidad de la información, ampliar las capacidades institucionales, acelerar la localización e identificación de personas, y reforzar la atención y coordinación con las familias y los estados.

En la presentación del Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), Rodríguez afirmó que se hace todo lo que está al alcance del gobierno para la búsqueda de personas desaparecidas.

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“Agradecer a familias y colectivos el tiempo que dedican a la búsqueda de sus seres queridos, el diálogo permanente con ellos es una responsabilidad para nosotros”, dijo al destacar la instalación de políticas públicas para la localización de personas.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, mencionó que dicha estrategia contempla: garantizar que todos los reportes en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas cuenten con datos completos, con el acompañamiento de 10 expertos nacionales y extranjeros para el análisis técnico, científico y jurídico que permita implementar acciones.

También lograr que cada reporte de desaparición cuente con una carpeta de investigación; informar los avances en la búsqueda y localización de personas con la Plataforma Única de Identidad, en la búsqueda generalizada por parte de los estados y de la búsqueda en territorio con brigadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); informar los avances de la ANBI; y reforzar las búsquedas en vida en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones públicas y privadas.

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Además, implementar un Plan de Identificación Humana, encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), para abatir el rezago forense; prevenir el reclutamiento y la cooptación de jóvenes mediante plataformas digitales; ampliar las capacidades operativas, técnicas y humanas de la CNB con personal especializado; mantener la atención y el diálogo permanente con familias de personas desaparecidas y colectivos; y llevar la estrategia al territorio mediante jornadas de atención a familias y coordinación en las entidades federativas.

Acerca de la integración del grupo de especialistas nacionales y extranjeros, Medina explicó que el perfil consiste en análisis de datos, estadística, matemáticas, inteligencia artificial (IA) y programación, entre otras actividades con la intención de contribuir a la revisión técnica de las bases del Registro Nacional, los procesos de búsqueda y, en su caso, las adecuaciones necesarias al marco jurídico.

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