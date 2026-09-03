A través de redes sociales se viralizó un video de una pareja en Filipinas que realizó su ceremonia de matrimonio a pesar de las intensas lluvias que azotaron distintas regiones del país, provocadas por las tormentas y alteraciones climáticas.

Se trata de la boda de Leian Lieza Galang y Gilbert Gibo Chico, una escena que rápidamente llamó la atención de los internautas en redes. El evento se realizó el martes en la parroquia católica Ang Tinig de San Juan Bautista, en el pueblo Hagonoy en la provincia de Bulacán, al norte de Manila.

En las fotos se puede ver a la novia caminando por el pasillo del templo hacia el altar, con su vestido blanco cubierto por el agua y sosteniendo entre las manos un ramo de flores. Pese al escenario, la mujer mantenía una sonrisa en su rostro.

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La ceremonia se llevó a cabo en la parroquia de San Juan Bautista en Hagonoy, Bulacán. Foto: AFP

Boda "bajo el agua" en Filipinas se viraliza en redes

De acuerdo con el medio local Philippine Daily Inquirer, Leian Lieza ingresó con cautela a la iglesia con un ramo de flores blancas en la mano y ataviada con un vestido blanco de hombros descubiertos, que más tarde se vería manchado por las aguas marrones de la inundación.

Aunque los líderes parroquiales aconsejaron a la pareja, de unos 30 años, posponer la ceremonia, decidieron continuar con la boda, debido a que Chico, quien trabaja como técnico en Medio Oriente, regresó antes de lo previsto luego de lesionarse el tobillo. "Íbamos uniformados. No nos importó que la toga y el abrigo se mojarán", declaró el novio a la AFP.

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"Como querían que se llevara a cabo, nosotros, los feligreses, hicimos todo lo posible para que fuera un día especial para ellos... Se aman. Nada podría detener su unión", explicó a la AFP el fotógrafo de bodas Mikko Rey Alfonso.

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El agua llegaba a la cintura de los asistentes. Foto: AFP

En agosto, las lluvias monzónicas estacionales, azotaron el tercio norte del archipiélago, provocando deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas que causaron la muerte de 34 personas, según el último recuento oficial.

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De acuerdo con la iglesia en Facebook, la novia tuvo que ajustar y acortar su vestido para que no le estorbara en su "pasillo de agua". También se utilizaron altavoces portátiles, ante la falta de electricidad para el sistema de sonido.

Las imágenes compartidas en la plataforma muestran a la novia siendo abrazada por sus padres, frente a bancos vacíos adornados con ramos de flores. Los novios y los 15 invitados habrían llegado a bordo de un bicitaxi con chasis elevado.

🇵🇭💍 Ni las inundaciones pudieron detener su boda.



Lhiane Galang y Gilbert Gibo decidieron seguir adelante con su matrimonio pese a las intensas lluvias y las inundaciones que afectan a Filipinas.



La pareja celebró su boda en una iglesia completamente inundada en la provincia… pic.twitter.com/UMZo6x10GN — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 2, 2026

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