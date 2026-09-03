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En el marco de la colaboración bilateral en materia de seguridad, la embajada de Estados Unidos en México reconoció el freno de nuestro país a 210 armas provenientes de Texas.
En el "jueves de justicia", la embajada a cargo de Ronald Johnson destacó que Estados Unidos inhabilitó tres drones usados por traficantes en la frontera.
Detalló que el freno al contrabando de armas se realizó en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, donde las 210 armas decomisadas eran de alta potencia, destinadas a grupos de la delincuencia.
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"Gracias a la estrecha colaboración de inteligencia", también mencionó la representación diplomática un golpe financiero a "Los Chapitos" con la detención en Mexicali del operador financiero, Salvador Díaz "El Gusano".
"En una acción coordinada sin precedentes, el Ejército de Estados Unidos inhabilitó tres drones utilizados por traficantes de personas para espiar a las autoridades en territorio fronterizo.
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"Con patrullajes espejo y tecnología láser, brindamos la seguridad de nuestra región ", dijo la embajada.
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aov/bmc
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