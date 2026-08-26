Tras su encuentro de este miércoles con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el canciller Roberto Velasco, junto al embajador Roberto Lazzeri, se reunieron en Washington con el embajador estadounidense Ronald Johnson.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) concluyó una visita de trabajo en Washington, donde también se encontró con el subsecretario del Departamento de Seguridad Interior, Troy Edgar.

Además, Velasco sostuvo reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos "para avanzar en temas prioritarios de la agenda bilateral en materia de innovación, tecnologías emergentes, protección de las personas mexicanas y movilidad humana".

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En la agenda estuvo una reunión con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg, con quien abordó oportunidades de colaboración en innovación, inteligencia artificial, semiconductores y cadenas de suministro.

"El secretario Velasco subrayó la importancia que reviste para el Gobierno de México la atención de los casos relacionados con el fallecimiento de personas mexicanas y evitar que esta situación continúe.

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"Ambos funcionarios también dialogaron sobre la colaboración bilateral para atender los flujos migratorios", destacó Relaciones Exteriores.

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Sobre su encuentro con Rubio, el canciller Roberto Velasco señaló que revisaron avances en materia de seguridad: "El trabajo conjunto contra el tráfico de drogas y armas y contra la delincuencia organizada transnacional".

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"Es el esquema de cooperación en seguridad que ha dado los mayores resultados en la región. Dimos también continuidad al diálogo sobre el respeto a los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos", señaló.

Reiteró que el trabajo de México con Estados Unidos "se sostiene en el respeto a la soberanía y a la integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la colaboración sin subordinación".

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