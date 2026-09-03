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Tres integrantes de una familia, entre ellos dos adolescentes de 16 y 17 años, resultaron lesionados por disparos de arma de fuego en un inmueble de la calle Matamoros, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados ingresaron al predio y, sin mediar palabra, realizaron varias detonaciones contra las personas que se encontraban en el área común.
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Los lesionados son los dos jóvenes y una mujer de aproximadamente 30 años, quienes fueron atendidos tras la agresión. Policías de la SSC dieron parte al Ministerio Público, mientras se analizan las cámaras de videovigilancia de los Centros C2 y C5 para identificar y localizar a los responsables.
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mahc/cr
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