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La tormenta tropical Marie, la cual se formó en el oceáno Pacífico la madrugada del pasado 1° de septiembre, evolucionó a huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.
De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), su centro está a 755 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
"Presenta vientos máximos sostenidos de 155 km/h, rachas de 195 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 15 km/h", detalla dicha dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
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Agregó que este fenómeno meteorológico causa probabilidad de lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 mm) y vientos fuertes en la entidad, además de alto oleaje (De 3 a 4 metros de altura) en las costas de Baja California Sur, y Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa (Oleaje de 1.5 a 2.5 metros).
Finalmente, el Servicio Meteorológico Nacional aconseja a las y los habitantes extremar precauciones debido a las intensas precipitaciones, viento fuerte y oleaje elevado, además de atender indicaciones de Protección Civil.
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El gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío, anunció la suspensión de actividades en colegios de todos los niveles educativos, localizados en el municipio de Los Cabos, a la par que en Ciudad Constitución se reanudan clases.
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dft
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