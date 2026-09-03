El empresario mexicano, Gonzalo Hevia Baillères, se incorporó al grupo propietario de los Seattle Seahawks. Inversión que lo convirtió en uno de los primeros mexicanos en adquirir una participación en una franquicia de la NFL, y en uno de los pocos propietarios internacionales en la liga profesional de futbol americano.

“Los Seahawks son una franquicia de clase mundial. Son campeones dentro del campo, líderes fuera de él y cuentan con la mejor afición del futbol americano. Compartir con ellos este nuevo capítulo es un sueño hecho realidad. Me siento honrado y agradecido”, aseveró Hevia Baillères.

Los Seattle Seahawks, campeones en el pasado Super Bowl LX, representan “un liderazgo excepcional y una tradición ganadora” para la firma de inversión HBeyond, establecida por Hevia Baillères.

A través de un comunicado, la firma de inversión destacó que los Seahawks “combinan un linaje de campeones con la afición más apasionada del deporte y una reputación que trasciende el campo de juego”.

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Seattle Seahawks conquistan el Super Bowl LX / Foto: AP

“A la organización de los Seahawks, a nuestros socios en el grupo propietario y, sobre todo, a los 12s: estamos aquí para quedarnos y estamos aquí para ganar”, agradeció el empresario mexicano.

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Con esto, Gonzalo Hevia Baillères se unió al grupo propietario que está liderado por la familia Khosla: Vinod Khosla, su esposa Neeru y su hijo, Neal, por 9.612 millones de dólares, de acuerdo a información de AP.

Precisamente este jueves, 3 de septiembre, los Seattle Seahawks anunciaron el cierre en la venta de su franquicia, donde tendrán como copropietarios a la familia Aramburuzabala, en representación mexicana junto con Gonzalo Hevia Baillères.

El resto del grupo está integrado por Mark Stevens, Val Blavatnik, Sheryl Sokoloff, Jesse van der Werf, Samir Kaul, Sunny Gupta, Nader Naini, Penny Pritzker, Carlyle y Dynasty Equity y Sixth Street.

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La temporada de los Seattle Seahawks empezará el próximo miércoles, 9 de septiembre, en el Lumen Field, donde enfrentarán a los New England Patriots después de hilar dos derrotas y un empate en la pretemporada de la NFL.

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