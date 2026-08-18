Hace cuatro meses, se cumplieron 10 años de la llegada de Dak Prescott a los Cowboys de Dallas, tras ser seleccionado en la cuarta ronda del Draft de la NFL 2016, como el número 135 global. Desde entonces, se convirtió en el segundo quarterback mejor pagado de la Liga, con un salario anual cercano a los 60 millones de dólares; sin embargo, todavía no cumple con su obligación de regresar la gloria a la Estrella Solitaria.

Por la cantidad que recibe y los resultados que entrega, es uno de los jugadores más criticados en la NFL, aunque una leyenda de los Cowboys lo respalda y confía en que es el hombre indicado para liderar al equipo al Super Bowl.

Emmitt Smith, excorredor de Dallas y ganador de las ediciones XXVII, XXVIII y XXX del Super Bowl, habló en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes y le dio un voto de confianza a Prescott.

“Confío en Dak, tenemos al quarterback correcto. Ahora tenemos al coordinador ofensivo correcto, así que estoy confiado para esta temporada. La defensa fue nuestro gran reto la campaña pasada, pero Dak es nuestro hombre; además, ¿a quién podrías ir a buscar que sea mejor que él? Es el líder correcto y el jugador ideal para este equipo”, declaró el miembro del Salón de la Fama.

La última época gloriosa de la franquicia dirigida por Jerry Jones fue con Smith como gran figura, junto a Troy Aikman en los controles, además de jugadores como Michael Irvin y Charles Haley, con Jimmy Johnson como entrenador en jefe.

Para volver a levantar el trofeo Vince Lombardi, el excorredor confesó que a los Cowboys les falta “consistencia, profundidad y salud. Tenemos a los entrenadores indicados en el lado ofensivo; en defensa, contratamos al coordinador correcto, alguien que tiene la capacidad de conectarse con los jugadores, y eso podría hacernos mejores. Si la defensa está bien, todo el equipo estará bien, pero siempre tenemos que pensar en que los jugadores deben estar bien de salud”.

[Publicidad]

Los Cowboys empiezan la temporada contra los Giants.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.