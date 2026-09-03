Chalco, Méx.- Familiares, amigos y vecinos de Aleyda Romero, la joven de 21 años de edad, quien fue una de las víctimas del multihomicidio ocurrido el martes pasado en un penthouse del fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, es velada por sus familiares, amigos y vecinos en la comunidad de San Martín Cuautlalpan, municipio de Chalco.

Su cuerpo fue trasladado al domicilio en donde vivía con su familia para que su círculo cercano se despida de ella.

Aleyda Romero colaboraba en labores del hogar y en el cuidado de los hijos de Jonathan Meléndez, tecladista y miembro fundador del grupo Camilo Séptimo.

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El ataque dejó también sin vida a Meléndez, de 38 años; a su esposa Ana Paula, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; y a la hija de ambos, de tres años.

Un menor de seis años, hijo de la pareja, resultó ileso y sin signos de violencia. Las autoridades localizaron además el cuerpo de la mascota de la familia.

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El multihomicidio ocurrió entre las 17:30 y las 19:40 horas del 1 de septiembre. Policías municipales de Atizapán arribaron al lugar cerca de las 23:50 horas.

Aleyda Romero fue hallada en una habitación contigua con herida de arma de fuego en la espalda. Otras víctimas presentaron impactos en la cabeza y algunas se encontraban maniatadas.

La identidad de Aleyda Romero se confirmó la noche del miércoles 2 de septiembre, después de que sus familiares la reconocieran. Una tía, Lorena Victorio Cabrera, declaró que se trataba de una joven trabajadora y responsable.

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El grupo Camilo Séptimo emitió un comunicado en el que expresó su pésame a la familia de Aleyda Romero.

Familiares, amigos y vecinos de Aleyda Romero, quien fue una de las víctimas del multihomicidio. Foto: especial

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Dos hombres, Diego Sebastián “N” —señalado como socio de Meléndez— y Gerardo “N”, fueron detenidos por su probable participación en el crimen múltiple.

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En San Martín Cuautlalpan, comunidad chalquense de donde era originaria la joven, sus seres queridos le llevaron a una banda musical para que tocara algunas de las canciones que a ella le gustaban.

El ayuntamiento de Chalco ofreció ayuda a la familia para hacerse cargo de los gastos funerarios, pero le dijeron que ya fueron cubiertos. El gobierno local se mantendrá en contacto con ellos para brindarles el acompañamiento y auxilio jurídico en caso de que lo requieran.

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Después de que la velaran durante este jueves, los seres queridos de Aleyda tienen programado sepultarla en el panteón de San Martín Cuautlalpan, fiel a sus costumbres. La familia pidió privacidad a los medios de comunicación para que le den el último adiós de manera íntima.

mahc/cr